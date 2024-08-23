AI需求爆發 大型論壇系列活動九月登場
DVCon為世界IC設計驗證相關領域大型會議，2023年第一次引進台灣舉行，今年將在9月10日於新竹舉辦實體會議DVCon Taiwan 2024，希望藉由主題演講、高峰論壇、課程及論文發表等議程，就當前IC設計及驗證所面臨的新挑戰、新議題，以及AI運算趨勢，分享最新技術與創新解法。並透過現場展覽活動，促進產學研等人員交流，進而提升IC設計驗證研究與IC產業創新發展之競爭力。
人工智慧（AI）運算加速與大語言模型（Large Language Model，LLM）技術不斷突破，驅動AI晶片銷售與相關AI運算需求快速成長，市調機構Gartner研究報告預測，2024年AI晶片收入將比2023年成長25.6%，上看671億美元，到 2027 年更可增加到119億美元。調研機構Technavio報告也指出，2023到2028年AI晶片市場規模可增加3892.5億美元，年複合成長率（CAGR）高達68.13%。
主辦單位表示，AI運算發展已經到了關鍵轉折點，尤其是LLM快速更新，更需要大量計算來進行AI模型訓練和各類AI推理。在此同時，因應AI時代全面來臨，IC設計與驗證將面臨巨大的挑戰，要透過不斷縮小製程來滿足性能、功耗、面積和成本的目標，對於IC設計業者來說也形成挑戰上的困難。
為了讓IC設計測試相關產學研，了解半導體產業如何透過AI加速IC設計與測試驗證效率，並且認識RISC-V最新發展與AI應用，主辦單位將於9月10日至11日新竹舉辦「Reshape the Future with AI」（與AI共同重塑未來）系列活動，包含9月10日由Accellera與台灣積體電路學會（TICD）所主辦的2024 DVCon Taiwan，以及9月11日則由台灣RISC-V聯盟與台灣物聯網產業技術協會所共同主辦的 2024 RISC-V Taipei Day。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言