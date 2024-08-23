中華電信（2412）攜手愛爾達電視（8487）轉播奧運，不僅帶起收視率及廣告收入創新高，更引來更多爭議。面對近日外界人士以「冤大頭」或「空手套白狼」、「金援」，中華電信也罕見發出聲明，中華電信指出，以上不實用語就本公司奧運轉播傳遞不正確的資訊，造成社會大眾混淆誤解，除阻礙了體育運動傳播業務，更可能戕害了台灣未來體育活動的發展，對於這些惡意曲解、蹭聲量的言論，該公司認為實不可取。

中華電信董事長郭水義今日參加「中華電信女籃50週年慶典」記者會，郭水義指出，奧運轉播收視率及同時在線人數都較上屆東京奧運創新高，成長幅度約四成。

至於市場對於奧運轉播的爭議，郭水義指出，體育賽事轉播要承擔許多風險及壓力，重點不在於賺、賠，而是中華電信經營理念的DNA，中華電信及同仁身為國家社會一份子，盡力把事情做好。

中華電信正式聲明如下：