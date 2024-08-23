奧運轉播爭議延燒 中華電信罕見聲明：蹭聲量不可取、體育凝聚你我
中華電信（2412）攜手愛爾達電視（8487）轉播奧運，不僅帶起收視率及廣告收入創新高，更引來更多爭議。面對近日外界人士以「冤大頭」或「空手套白狼」、「金援」，中華電信也罕見發出聲明，中華電信指出，以上不實用語就本公司奧運轉播傳遞不正確的資訊，造成社會大眾混淆誤解，除阻礙了體育運動傳播業務，更可能戕害了台灣未來體育活動的發展，對於這些惡意曲解、蹭聲量的言論，該公司認為實不可取。
中華電信董事長郭水義今日參加「中華電信女籃50週年慶典」記者會，郭水義指出，奧運轉播收視率及同時在線人數都較上屆東京奧運創新高，成長幅度約四成。
至於市場對於奧運轉播的爭議，郭水義指出，體育賽事轉播要承擔許多風險及壓力，重點不在於賺、賠，而是中華電信經營理念的DNA，中華電信及同仁身為國家社會一份子，盡力把事情做好。
中華電信正式聲明如下：
一、本公司為電信服務科技業，經營影音平臺係為創新電信事業發展的商業策略；隨著科技的演進，2004年以IPTV技術推出多媒體內容傳輸平台（MOD），2017年依串流影音技術成立網際網路影音平台（Hami Video），走過二十年的篳路藍縷，歷經了披荊斬棘，而為強化平台競爭力，創造服務差異化，採購優質體育賽事內容，致力成為消費者優先收視的運動賽事影視平台，擴大電信業務之客戶價值及忠誠度，以達到整體電信服務營收之提升，係為本公司長期經營的商業策略，先予說明。
二、中華電信向愛爾達採購奧運內容，係在符合國際奧委會授權規範下，本於合乎各自經營策略之商業行為；對於有民意代表以「冤大頭」或「空手套白狼」等不實用語所為之指控，卻無視企業承擔商業投資的不確定風險，並致力服務廣大收視用戶所為之努力，本公司深感遺憾。
三、愛爾達與本公司皆是上市公司，須恪守上市公司相關公司治理規範，並遵行公司治理程序，以維護股東權益；有關取得奧運轉播之相關合作約定，尚涉第三方之商業行為及營業秘密，均應負有保密及法律遵循之義務，亦請各界諒解。
四、有關大型國際賽事之轉播權，被授權方非僅承擔轉播授權費用，尚須面臨賽事恐無法如期舉辦、收視熱度不如預期，甚至成本無法回收之高度風險，民間企業依循運動傳播產業之商業規則，致力於推廣國內付費收視運動賽事風氣，不吝投資提供國內用戶優質內容觀賞體驗，實屬不易，呼籲各界對於勇於承擔風險及提供精采國際賽事之平臺及內容業者應給予支持及肯定。
五、本公司於奧運轉播期間，積極運用科技力實現數位平權，不僅以MOD、Hami Video獨家創新科技轉播精彩賽事，更深入偏鄉地區與在地居民共賞精彩國際賽事，凝聚台灣全民對運動賽事的熱情，中華電信做為台灣電信領導品牌的自我期許與使命，將持續秉持初衷，對推展體育運動賽事傳播深耕努力。
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