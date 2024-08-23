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中華電信打造「AI語音訂位助理」 科技力助攻數位轉型

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）23日宣布推出全新AI語音訂位助理，與台灣最大的Buffet集團饗賓集團合作，將AI技術與市內電話整合，打造智慧AI助理，可第一時間接聽應答大量門市來電，全程採語音互動完成訂位，成為連鎖餐飲業者數位轉型的重要里程碑。中華電信AI語音技術已廣泛應用於政府機關、大型企業、智慧客服、旅店餐飲等。

AI語音訂位助理為中華電信研究院自主研發的解決方案，在市內電話8K音質環境下，導入自有本土化高準確度語音辨識技術，正確率超過9成。

中華電信指出，經過調教優化之語意理解模型，整合獨家生成式AI技術及多輪對話分析，可精準理解在地重要節慶、用餐人數及訂位需求，來電消費者可以最自然講話方式完成訂位。AI語音訂位助理應用的智慧語音辨識技術，可提升語音回話速度，平均應答時間短於1秒，消費者可於1分鐘內完成訂位，大幅提升使用體驗。

饗賓集團副總吳忠諺表示，過去從未想過市話除了門市人員用於接聽外，還能導入創新技術應用，有了AI語音訂位助理後，猶如多了數名虛擬員工，不再因忙線而錯失商機，並可將員工人力調配至餐點與近身服務的品質提升，特別是許多年長者第一次使用也能輕鬆上手，對餐飲業經營是一大助力。目前，饗賓集團逐步於旗下果然匯、饗泰多、開飯、真珠、小福利等品牌導入AI語音訂位助理，並計劃未來推廣至全集團。

中華電信研究院院長蘇添財表示，將繼續以自主研發的AI技術為產業界提供更多創新解決方案。此次與饗賓集團的合作，不僅幫助企業主提升經營效率，也為消費者提供了更加便捷的服務體驗。中華電信擁有90%的市話滲透率，能快速透過市話結合AI創新應用，助於各行各業輕鬆導入AI語音服務，成為企業經營的最佳利器。

中華電信的AI語音技術已廣泛應用於政府機關、大型企業、智慧客服、旅店餐飲等多個領域，並持續擴大招募優秀研發人才，致力於研發更多前瞻生成式AI技術，與各領域攜手結盟共同打造智慧城市、智慧交通、智慧生活等多元應用。

AI 中華電信 餐飲業

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