友達力推減塑 邀台灣默克、住華科技、奇美實業、明基材等合作

友達（2409）23日舉辦第五屆「2024 CSR共榮大會」，邀集70家、超過170位供應商夥伴齊聚。回應全球對塑膠議題高度重視，友達繼2023年宣示於2030年達成塑膠中和目標，今年以「重塑價值 與友同行」為大會主題，並舉辦首屆「減塑生態圈聯展」，展示過去一年來友達攜手供應商及合作夥伴，由願景到實踐的減塑成果。

友達董事長彭双浪表示，2024年將是全球對抗塑膠汙染的關鍵年，《全球塑膠公約》將於年底出爐，目標在2040年達成零塑膠汙染，對各國與企業而言是艱鉅的挑戰。友達以接軌國際的前瞻布局與對永續行動的貫徹，預先採取行動響應倡議，不僅從自身做起，更要帶動價值鏈落實負責任生產、循環經濟，並合力找出減塑新解方，匯聚生態圈的力量，期許持續發揮影響力，守護環境生生不息。

此次大會邀請環境部資源循環署賴瑩瑩署長分享塑膠循環趨勢與政策，藉由源頭管理、建立回收體系、開發再利用技術，逐步完善措施，方能實現資源循環零廢棄的未來。

友達永續長古秀華分享友達減塑心法，由設定目標、策略、架設組織，到全面盤點體系內的塑膠流動地圖，以「再生原料、減量改善、重複使用、分類回收」四大框架展開行動，接軌全球塑膠公約目標，減少一次性塑膠使用。成果包含：建立供應商包材資料庫，並減少塑膠膜、隔板等，達成來料包材減量65噸，包材回收率連續3年皆達93%以上，其中塑膠總體回收率高達96%。同時，友達也鎖定員工工作場域大宗的塑膠廢棄物寶特瓶進行減量，引入循環杯、減少販售瓶裝飲料，一年來減少寶特瓶使用22萬支。

友達投入減塑過程中，從3R+1策略展開（Recycle循環回收；Reuse物盡其用；Reduce減少使用；Rethink反思），並持續與多元產業夥伴合作，邀請台灣默克、住華科技、奇美實業、明基材料（明基材）（8215）、配客嘉、統一企業（統一）（1216）、潔安環保工程，共七家廠商與友達聯手策劃首屆減塑生態圈聯展，展示如何將廢塑料循環再利用，創新解決方案包括：塑膠包材再生與循環使用、再生塑料研發及應用、廢塑膠回收再生技術、減塑生活提案等，藉此為產業夥伴搭建交流與共學平台，激發更多創新解方。