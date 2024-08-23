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數發部率團交流 開拓日本高齡科技市場

中央社／ 台北23日電

為協助業者開發日本高齡科技市場，數發部數產署在8月18日到22日組團赴日，辦理業界交流活動，促成台灣銀雲照護聯盟與日本CareTech協會簽署合作意願書，建立高齡科技產業雙邊交流管道。

數位發展部數位產業署今天發布新聞稿指出，數產署長呂正華率領「日本高齡數位創新交流團」，到日本拜會政府部門、產業組織與企業等，希望借鏡日本高齡科技應用相關政策推動經驗。

呂正華表示，這次訪團的主要目的，一方面希望了解日本政府在高齡社會的數位科技應用政策，另一方面也希望協助台灣業者了解市場發展狀況，與日本產業代表性企業商洽交流，也探尋商業合作機會。

數產署指出，訪團成員包含工研院、資策會、台北市電腦公會、銀雲照護聯盟，以及仁寶健康科技、優照護、高登智慧科技、傑精靈資訊科技、蓋德科技、龍骨王等業者，拜會日本相關政府部門及產業代表業者，包括日本CareTech協會、A10 Lab、ExaWizards等。

數產署表示，日本ExaWizards公司運用AI科技解決高齡社會問題，A10 Lab公司專精高齡社群的健康管理與運動的習慣養成APP，促進高齡者參與社交活動，值得台灣學習。

數產署說，訪日團協助台日雙方共15家業者商洽交流，並促成台灣銀雲照護聯盟與日本CareTech協會簽署合作意願書（MOU），雙方將共同推動台日高齡創新服務交流平台，有望加速台灣高齡科技產業拓展日本市場商機。

MOU 數位發展部 日本

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