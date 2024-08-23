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影／印度製造良率不到50%？ 鴻海劉揚偉：若是真的，早就撤了

攝影中心／ 記者陳正興／新北市採訪即時報導
鴻海董事長劉揚偉下午針對印度製造iPhone良率問題提出回應，印度製造與中國大陸製造的沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是只有50%，早就撤了，即使鴻海不撤，客戶都叫撤了。記者陳正興／攝影
鴻海董事長劉揚偉下午針對印度製造iPhone良率問題提出回應，印度製造與中國大陸製造的沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是只有50%，早就撤了，即使鴻海不撤，客戶都叫撤了。記者陳正興／攝影

鴻海集團下午在土城鴻海總部舉行中元普渡，儀式由鴻海董事長劉揚偉主持，進行祭拜。在儀式後，媒體提問外傳印度iPhone製造良率偏低的問題，鴻海董事長劉揚偉直接表示，印度製造與中國大陸製造的沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是只有50%，早就撤了，即使鴻海不撤，客戶都叫撤了。

鴻海集團下午在土城鴻海總部舉行中元普渡，儀式由鴻海董事長劉揚偉（前排中）主持。記者陳正興／攝影
鴻海集團下午在土城鴻海總部舉行中元普渡，儀式由鴻海董事長劉揚偉（前排中）主持。記者陳正興／攝影
鴻海董事長劉揚偉下午針對印度製造iPhone良率問題提出回應，印度製造與中國大陸製造的沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是只有50%，早就撤了，即使鴻海不撤，客戶都叫撤了。記者陳正興／攝影
鴻海董事長劉揚偉下午針對印度製造iPhone良率問題提出回應，印度製造與中國大陸製造的沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是只有50%，早就撤了，即使鴻海不撤，客戶都叫撤了。記者陳正興／攝影
鴻海董事長劉揚偉（中）下午針對印度製造iPhone良率問題提出回應，印度製造與中國大陸製造的沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是只有50%，早就撤了，即使鴻海不撤，客戶都叫撤了。記者陳正興／攝影
鴻海董事長劉揚偉（中）下午針對印度製造iPhone良率問題提出回應，印度製造與中國大陸製造的沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是只有50%，早就撤了，即使鴻海不撤，客戶都叫撤了。記者陳正興／攝影

iPhone 劉揚偉 印度 鴻海

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