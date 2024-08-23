AI伺服器需求熱 緯穎獲准增資美國子公司5億美元
經濟部投資審議司今天召開投資審議會，累計核准投資金額為9.44億美元，其中投資金額最大案為緯穎科技增資美國子公司5億美元，主要為因應AI伺服器需求增加，增資以購買原物料、設備擴大生產。
經濟部投資審議會於今天召開第11次會議，會中核准及核備4件重大投資案件，累計投資金額為9.44億美元。
在AI浪潮推升下，投審司表示，因應AI伺服器需求增加，緯穎科技服務股份有限公司以5億美元，增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，以購買原物料、設備擴大生產，從事經營雲端運算產品配銷業務。
矽品精密工業股份有限公司為應客戶需求，申請以2億7000萬美元增資馬來西亞SILICONWAREPRECISION MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營半導體封裝及測試業務，以作為建廠及生產設備資金。
投審司表示，該案可協助矽品鞏固市占率，強化台灣產業於全球半導體產業的優勢地位，同時矽品亦持續在台灣進行投資及先進製程技術研發，經會議討論後同意增資案。
華新麗華股份有限公司以1億1850萬美元，間接受讓取得印尼PT SUNNY METAL INDUSTRY 29.5125%股權，從事經營冰鎳及鎳鐵的生產與銷售。投審司表示，華新麗華原本持有該公司接近5成股權，此次藉由間接受讓取得股權後，持有股權占比約80%。
富邦人壽保險股份有限公司以4333萬375英鎊，增資英屬根西島CARTER LANE（GUERNSEY）LIMITED，從事經營不動產租售業務。
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