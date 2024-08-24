年平均工時是OECD最少 台積電德國設廠又將遇「工時」問題？

德國人沒有你想像得那麼勤勞了！根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，德國人在2023年平均工作1343個小時，是OECD國家中最少的，而根據台灣勞動部的數據，台灣則高達2019個小時！因此，台積電到德國設廠「歐積電」，不僅要面臨工作文化鴻溝的折衝，更可能會遭遇工時長短的問題。

你對德國人的印象是什麼？是勤奮？盡責？還是高效？

以下的最新數據，可能會打破你的想像。

《華爾街日報》報導，德國人在2023年平均工作了1343小時，是經濟合作暨發展組織（OECD）中最少的，也是七大工業國集團（G7）中最少的。

當地工會推動縮短工時的運動，各行各業的人也提倡放鬆的重要性，認為這能解決職業倦怠、家庭破裂和低生產力的問題。

「年輕一代已經不像他們父母的工作態度了，」作家施泰因魯克（Margareta Steinrücke）說：「他們見識到過度工作的可怕。」

不只年輕人不愛高工時，企業：民眾工作態度已改變

萊普赫來（Hendrik Laeppché）是德國北部一家中型工業零件經銷公司老闆，他切身感受到德國人的工作態度已經大大轉變，而且不僅限於年輕世代。

「我們公司有一位23歲的女性學徒，非常有才華，」萊普赫來說：「我們打算讓她轉正職，結果你知道她說什麼嗎？她竟然想要一週只工作四天，因為想要兼職做網拍！還有，另一位59歲的員工也說想要一週工作四天……」

報導指出，這種趨勢讓經濟學家和政府感到不解，他們擔心這種懈怠的態度，可能會對停滯的經濟造成不利影響，尤其德國還正面臨史上最嚴重的缺工問題。

「不論是法國人、義大利人，還是其他國家的人，他們工作時間都比我們長，」財政部長林德納（Christian Lindner）抱怨，他還提出稅收等誘因，打算「讓德國人重新愛上加班」。倡導勤奮工作的議員克雷奇默（Michael Kretschmer）則說，兼職工作和四天工作制，對國家是一個巨大的經濟危機。

或許，他們是從德國的現況，看到過去希臘的影子。

2010年，歐洲面臨債務危機，當時希臘背負「歐豬」臭名，許多德國民眾對於要幫助這個看似整天都在喝咖啡的國家感到不滿。而現在的德國，看起來也沒有以往那麼兢兢業業了。

儘管政治人物憂心忡忡，但德國人的工作態度可能真的回不去了。目前，德國有將近50家企業正試行「每週四天工作制」，多數大學也讓學生自主決定學習進度，許多人甚至到30多歲才畢業，近一半的學生只在上午上課。

來自美國密西根州的溫伯格（Rick Weinberg），過去曾在矽谷擔任IT產品經理，四年前，他與家人搬到了德國首都柏林，在當地一家新創公司上班的第一天，就震驚不已。「時間一到中午，大家幾乎都離開辦公室，然後消失一整個小時，甚至更久，等到下午5、6點時，他們就打卡下班，把工作留到明天再繼續。」溫伯格說。

為何德國人再也不想長時間工作了？除了想解決職業倦怠和家庭破裂，可能還有「健康狀況」的因素。

德國最大健康保險公司Techniker Krankenkasse的數據顯示，2023年，德國人平均請病假達19.4天，是自2000年開始統計以來的歷史新高。相比之下，英國只有六天。

金屬工業工會IG Metall布蘭登堡地區經理舒爾澤（Dirk Schulze）表示，德國人工作壓力太大了，讓他們出現許多疾病，「要吸引優秀人才，工時就要縮短。」製藥貿易協會（VFA）的容克（Simon Junker）也向《每日電訊報》指出，除了工作過勞，雇主和員工間關於居家工作的不同調，可能也是請病假的原因，一些員工可能會因為被迫回到辦公室而請病假，以示抗議。

「人們習慣疫情時期的在家辦公，他們已經接受了這種工作模式，如果雇主強迫他們回去，可能就是以請病假的方式抗議，」容克說。

德國人工作態度轉變，他們開始正視工作和生活間的平衡，而我們的「護國神山」台積電，近期在德國舉行晶圓廠的動土典禮，可能就會先面臨這種工作文化差異的問題。

先前台積電的美國廠和日本廠，就傳出職場文化衝突，美國廠員工甚至抱怨台積電是「地球上最糟糕的工作場所」，其中一個原因就是「高工時」，這次選在德國設廠會不會再度失算？只能用時間來證明了。

（本文出自2024.08.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）