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美國大選可能影響關稅 是否加快全球布局？鴻海劉揚偉這樣說

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影

針對鴻海（2317）近期發布重訊，擴大在美國、墨西哥、歐洲與印度投資？鴻海董事長劉揚偉表示，全球化布局一直是鴻海集團努力的工作，在美國市場，除了現有產品，包括AI伺服器與PC產品之外，也會布局新產業，可能很快就可以看到3+3策略中的電動車相關布局，不只有AI伺服器。

針對印度其他國家的布局，他說，都是依照當地市場發展，作出適當調整，印度或是墨西哥快一些，我們都會做適當調整，很多少於3億元投資外界並沒看到（3億元以上才要公告），這些也是鴻海在全球布局的努力，我們會隨著國際經濟情況做適當調整。

針對劉揚偉近期從印度返台？他說，印度總理莫迪剛剛做第三任，去恭喜莫迪連續三任，這是印度第一次有總理連做三任，是了不起成就，第二，印度發展，鴻海集團可以扮演角色，因此，他與莫迪做深入交談，鴻海過去40有50年的經驗，都可以幫助印度產業發展。

他說，例如鴻海集團規劃在北美發展EV相關產業（電動車），例如電池，鴻海在俄亥俄州有整車製造，這方面都有進展。至於歐洲？鴻海一直都有做伺服器，做的都是先進伺服器，我們在歐洲做了伺服器已經兩三年，已經出貨不少，而且液冷伺服器上已經蠻有經驗，還有ICT產品。

至於美國總統大選，地緣政治可能導致關稅上升，是否加快全球布局？他說，鴻海在全球布局一直是努力的方向，會看狀況做適當調整，美國大選只是其中一個因素，還有其他考慮因素，綜合這些，會調整腳步。

鴻海今天舉行中元普渡，董事長劉揚偉（前排持香者）主持。記者蕭君暉／攝影
鴻海今天舉行中元普渡，董事長劉揚偉（前排持香者）主持。記者蕭君暉／攝影

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