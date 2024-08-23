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鴻海劉揚偉：印度iPhone良率若只有50% 我早就撤資了
鴻海（2317）23日舉行中元普渡，針對外傳印度iPhone製造良率偏低？鴻海董事長劉揚偉表示，印度製造與中國大陸製造的沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是只有50%，我早就撤了，我不撤，客戶都叫我撤了。
針對iPhone 16是否準備量產？劉揚偉說，不評論單一客戶與產品，不過，他表示，最近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。
針對大陸媒體近期報導富士康回到河南？他說，我們一直沒有離開河南，河南是我們在中國大陸最大廠區，這個過程中，過去時間，有很多相關人士，「要黑富士康」，這不是事實，鴻海在河南最多時是40多萬人，那麼大廠區怎麼可能說撤就撤？但是產品線有高低週期，在低期時，當然人不多，有些人晚上去看廠區附近，說他們生意不好，為何不看白天？鴻海沒有要撤離河南。
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