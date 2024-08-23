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OpenAI高層訪台 ChatGPT講國語超順還能用台灣腔
人工智慧（AI）公司OpenAI今年4月在日本東京開設亞洲首座辦公室，布局非英語市場。OpenAI亞太區公共政策總監昆瓦坦加恩（Sandy Kunvatangarn）今天訪台出席政大閉門會議，展示最新版本ChatGPT的流利中文對話能力，還能嘗試用台灣腔作答。
昆瓦坦加恩在會議現場示範與手機上的ChatGPT對話，要求用英語詢問、中文回覆，ChatGPT立刻轉換聲道；詢問能否推薦台灣牛肉麵，ChatGPT回答，「台灣有許多好吃的牛肉麵，例如林東芳等」，語調自然且流暢，引起現場一陣驚呼。
政大副校長陳樹衡詢問ChatGPT可否用台灣腔的國語作答，ChatGPT說，「可以嘗試看看」，雖然實際效果不理想，卻也讓現場聽眾覺得有趣。
昆瓦坦加恩是OpenAI亞太區第一名員工，在加入OpenAI之前，她曾在臉書（Facebook）母公司Meta的硬體部門帶領全球公共政策協調與發展，並協助Meta設立監察委員會（Oversight Board）。今天出席交流會議的政大傳播學院院長陳憶寧，也是Meta監察委員會的成員。
在90分鐘的閉門會議中，昆瓦坦加恩與現場近30人的政大學術團隊成員進行交流，分享對AI運用在社群平台上的挑戰、公眾對AI的認知與信任度、不當內容處理、著作權等議題的看法。
OpenAI於2022年底推出ChatGPT後受到市場關注，正在全球尋找新商機以增加營收來源。今年4月OpenAI在日本東京成立亞洲首座據點，由日本亞馬遜雲端運算服務公司前社長長崎忠雄領軍，推出優化日語的模型。
目前OpenAI正在測試搜尋引擎SearchGPT，將以相關和清楚的資訊來源，提供用戶快速即時的答案，挑戰搜尋引擎龍頭Google及Perplexity等公司。
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