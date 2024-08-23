快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

5G應用仍須擔心？緯創數技董座坦言：沒很滿意

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創數技董事長黃柏漙。記者吳康瑋／攝影
緯創數技董事長黃柏漙。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）旗下緯創數技近日協助合作夥伴台灣大哥大（3045），成功將AI應用服務導入松菸文創園區內的應用場域，而董事長黃柏漙也親自現身驗證實際的導入成果，他於致詞時坦言，自己對於應用服務還是有一點擔心，還沒有達到很滿意，不過他也認為這對產業來說，也是一個不錯機會，可以讓緯創數技的團隊，在這個場域當中，實際去面對各種、各樣不同的需求。

緯創數技為代工大廠緯創旗下專門提供「應用服務」的子公司，而團隊此次也攜手台灣大哥大成功將「AI科技應用服務」導入松山文創園區。黃柏漙分享，有些時候我們只有在辦公室裡面來規劃、來考慮，但若想的層面僅此而已，就還是太單純了。因此自己覺得這次能實際面對應用導入情況，不僅是一個挑戰，也是一個不錯的機會。

對此，黃柏漙也向在場眾人提問「為什麼緯創要成立『緯創數技』？」他直言，近年大家口中常會提到「軟實力」，而緯創數技就是集團中主要專注在「軟實力」發展的一個單位，目前大概有八、九家公司，有幾家是自己自營、有幾家是投資，而團隊目前致力於數位轉型的導入，包括AI、賦能、創意、應用服務的發展等。

黃柏漙表示，而此次緯創數技能協助台灣大哥大成功建置5G 應用服務的實際場域，自己其實也非常高興，因為緯創在這方面這麼多年的投入，從硬體的實務轉向軟體，這個是一個很難得的發展，自己也希望大家可以多多提供更多想法、意見給團隊，畢竟要滿足所有人類的不同需求，其實非常不容易，但自己也把這個過程，看作為另一個挑戰。

AI 台灣大哥大 緯創

延伸閱讀

緯創助力 首座「室內外5G專網AI應用」場域 松菸登場

緯創、台哥大在松菸打造「5G古蹟智慧園區」明將登場！

公司派加碼 鈊象向空頭宣戰

緯創斥資逾84億 四地大擴廠

相關新聞

5G應用仍須擔心？緯創數技董座坦言：沒很滿意

代工大廠緯創（3231）旗下緯創數技近日協助合作夥伴台灣大哥大（3045），成功將AI應用服務導入松菸文創園區內的應用場...

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

超微（AMD）宣布在高雄、台南都會設置研發中心，高雄市長陳其邁今天上午出席活動時接受聯訪表示，超微在高雄的研發中心將選擇...

晶圓代工看旺 台積大贏家

外電報導，彭博分析師調高今年全球晶圓代工業成長預測，年增率從去年12月預估的10%至13%，調高至20%，主要受益於AI...

日本首座十代面板廠 堺工廠不敵價格戰

日本堺工廠（SDP）是全球第一座十代面板廠，2009年4月成立，一舉躍居夏普主要的面板供應廠。2010年全盛時期，營業額...

中華電研發APP 打造健康職場

中華電信已獲得幸福企業榮譽，對於同仁的照顧，好還要追求更好。中華電信表示，因應員工高齡化、全台日漸嚴重慢性病議題，積極打...

國科會推智慧大南方計畫 五年砸360億元

打造台灣成為人工智慧之島，國科會昨（22）日宣布「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，未來五年投入超過360億元預算，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。