5G應用仍須擔心？緯創數技董座坦言：沒很滿意
代工大廠緯創（3231）旗下緯創數技近日協助合作夥伴台灣大哥大（3045），成功將AI應用服務導入松菸文創園區內的應用場域，而董事長黃柏漙也親自現身驗證實際的導入成果，他於致詞時坦言，自己對於應用服務還是有一點擔心，還沒有達到很滿意，不過他也認為這對產業來說，也是一個不錯機會，可以讓緯創數技的團隊，在這個場域當中，實際去面對各種、各樣不同的需求。
緯創數技為代工大廠緯創旗下專門提供「應用服務」的子公司，而團隊此次也攜手台灣大哥大成功將「AI科技應用服務」導入松山文創園區。黃柏漙分享，有些時候我們只有在辦公室裡面來規劃、來考慮，但若想的層面僅此而已，就還是太單純了。因此自己覺得這次能實際面對應用導入情況，不僅是一個挑戰，也是一個不錯的機會。
對此，黃柏漙也向在場眾人提問「為什麼緯創要成立『緯創數技』？」他直言，近年大家口中常會提到「軟實力」，而緯創數技就是集團中主要專注在「軟實力」發展的一個單位，目前大概有八、九家公司，有幾家是自己自營、有幾家是投資，而團隊目前致力於數位轉型的導入，包括AI、賦能、創意、應用服務的發展等。
黃柏漙表示，而此次緯創數技能協助台灣大哥大成功建置5G 應用服務的實際場域，自己其實也非常高興，因為緯創在這方面這麼多年的投入，從硬體的實務轉向軟體，這個是一個很難得的發展，自己也希望大家可以多多提供更多想法、意見給團隊，畢竟要滿足所有人類的不同需求，其實非常不容易，但自己也把這個過程，看作為另一個挑戰。
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