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數發部攜手地方政府 推動全方位智慧政府服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對全球科技創新趨勢，數位發展部持續與地方政府合作，迄今已協助完成83項數位為民服務項目。近期新竹縣政府推出的「公立暨非營利幼兒園招生」線上申辦服務就是成功案例之一，讓家長能在線上查詢招生名額，並通過簡訊快速獲知抽籤結果，有效減少民眾排隊臨櫃申請的時間，獲得民眾好評。

數發部指出，自2021年起啟動的「服務型智慧政府2.0推動計畫」，計畫重點之一是協助地方政府推動以資料為核心的數位服務，例如台南市政府推出大型車輛通行證一站式線上申請服務，就能解決民眾原本必須分別向不同局處申請的困擾；南投縣、彰化縣、屏東縣也分別跟進推出一站式線上申辦服務，介接數發部MyData平台，提供民眾線上申請社會住宅、學生獎助學金、長者津貼、幼兒入園登記與報到等各項業務，免去民眾必須親自臨櫃辦理程序，全面提升智慧政府服務品質。

數發部指出，為了將地方數位建設成功典範移轉至各地應用，數發部除了持續舉辦地方數位建設觀摩活動，邀請地方政府官員彼此學習、交流，借鏡成功案例促進彼此合作之外，每年也辦理地方資訊主管聯席會，分享新興技術應用，經由相互學習交流，共同促進中央與地方政府推動智慧政府目標。

數發部強調，台灣作為智慧科技島，應善用優勢建立主動、精準的數位化服務。因應人工智慧快速發展，數發部也將持續與地方政府合作，運用AI創新政府服務，讓民眾對智慧政府效益更有感。

人工智慧 地方政府 幼兒園

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