AI浪潮效應 台科技十巨頭財富飆至500億美元

彭博資訊報導，台灣的「矽盾」不僅已成為國安屏障，也讓台積電創辦人張忠謀、鴻海（2317）創辦人郭台銘、廣達董事長林百里等台灣AI相關企業十大億萬富豪財富，從2022年11月ChatGPT問世以來、不到兩年內暴增87%，總財富達近500億美元（近新台幣1.6兆元）。

聚焦半導體與AI的時事通訊ChinaTalk研究員兼主筆奧廷格（Lily Ottinger）表示：「台灣的先進晶片製造被稱為『矽盾』。對一些人來說，投入先進技術，帶著一種愛國感。」

台灣AI相關企業十大億萬富豪 圖／經濟日報提供

彭博資訊的分析點出從晶片設計與製造、以及AI伺服器賺進財富的十位億萬富豪，總財富達498億美元。這十大富豪包括林百里、郭台銘、張忠謀、廣達副董梁次震、日月光創辦人張虔生與張洪本兄弟、國巨董座陳泰銘、台積電現任董事曾繁城、聯發科董事長蔡明介與前副董事長卓志哲。

這些億萬富豪們對台灣更廣泛的經濟還有另一層重要性，財富效益有著深遠影響，創造一個新的財富階級，同時也透過投資和捐款，在形塑台灣的政治與社會產生影響力。

其中，林百里的財富在過去20個月內暴增逾一倍、達132億美元，去年也超越「鞋王」張聰淵，成為台灣首富。

75歲的林百里約十多年前與輝達（NVIDIA）建立合作夥伴關係。

彭博指出，除了企業，林百里對台灣的主要貢獻是藝術，收藏從雕塑、到表現主義和文藝復興時期的繪畫作品，他所主持的廣藝基金會支持從戲劇到數位藝術等相關藝術努力。

台灣第二富有的科技大亨是郭台銘，財富增加86%至102億美元。他一直積極參與政治，2019年首度透露有意參選總統，但去年11月退出了台灣的總統選舉。

梁次震的身價在過去20個月大增144%，資產達32億美元，曾經是林百里大學室友的梁次震也擁有高檔百貨公司Bellavita，根據彭博估計，價值約2.4億美元。

張虔生與張洪本財富分別為69億美元、17億美元。張忠謀與曾繁城財富分別為44億美元與12億美元。

此外，蔡明介與卓志哲財富分別為51億美元與23億美元。

陳泰銘財富則增加38%、達18億美元。陳泰銘也是一位出色的紅酒與藝術品收藏家，去年獲得藝術媒體《藝術報》（ARTnews）評為全球200大頂尖收藏家之一。

彭博估計，陳泰銘的藝術收藏品價值至少3.2億美元。國巨拒絕對陳泰銘的個人資產置評。

彭博指出，輝達、鴻海、廣達、日月光、台積電和聯發科都未對相關人士財富報導置評。