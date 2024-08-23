國科會推智慧大南方計畫 五年砸360億元
打造台灣成為人工智慧之島，國科會昨（22）日宣布「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，未來五年投入超過360億元預算，吸引民間投資，創造出十倍效益。計畫預定在台南沙崙設置「AI產業專區」，將擴建算力並打造「晶片暨系統整合服務平台」，輔導傳統產業運用AI，加速數位轉型。
國科會主委吳誠文說，智慧大南方計畫期程是2025年到2029年，2025年先以15億元點火，五年合計投入至少360億元；其中擴建算力約投入120億元、鏈場域（建平台）170億元、引進人才與展應用共70億元。
經濟部已宣布美國AI晶片大廠超微（AMD）將在高雄市及台南市設研發據點。其中台南市部分，AMD將進駐國科會位在沙崙的資安大樓，而且AMD將加入「晶片暨系統整合服務平台」，協助我國發展百工百業的AI應用。
吳誠文表示，「智慧科技大南方產業生態系推動方案」是賴總統上任後全新推出的計畫，將從南部開始，但可服務全台。未來也會陸續在北部、中部設置類似平台，北部平台會納入桃竹苗大矽谷計畫，中部平台則針對機械產業AI應用。
吳誠文表示，國內很多傳產亟需利用AI來轉型、提升價值，但國內IC設計公司主要都是接國外大廠單，很少為這些中小型傳產設計適合的晶片，因此國科會在沙崙設置「晶片暨系統整合服務平台」，就是希望為傳產設計AI應用晶片、找到製造商，推出適合百工百業的AI應用。因此，該平台是要整合軟硬體，發展系統性應用服務，並且為百工百業服務。
吳誠文表示，台灣要發展主權AI，除了台灣要發展自己百工百業應用外，未來也要建置自己雲端服務公司。目前檯面上的電子大廠都會納入到這個平台，AMD也會加入，他期望傳產透過AI應用能創造出十倍產值。國科會副主委蘇振綱表示，餐飲、金屬製造、車用零件及農業等是首先要發展AI應用的主要產業。
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