聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華電研發APP 打造健康職場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信積極打造健康職場，設立EHS員工健康管理系統。 中華電信／提供
中華電信積極打造健康職場，設立EHS員工健康管理系統。 中華電信／提供

中華電信（2412）已獲得幸福企業榮譽，對於同仁的照顧，好還要追求更好。中華電信表示，因應員工高齡化、全台日漸嚴重慢性病議題，積極打造健康職場，特別創新研發「EHS職場健康管理系統」和「健康雲APP」，運用創新科技工具，讓員工能夠隨時監測自身健康數據，如血壓、血糖等，並將數據上傳至健康管理系統，供醫師進行遠端分析與治療參考。

根據數據顯示，中華電信員工在血壓、三酸甘油脂、血糖等健康檢查項目的異常率，皆低於國健署國人平均異常率，顯示公司長期投入員工健康管理有卓越成效。

根據世界衛生組織（WHO）數據，每年約4,100萬人因慢性病死亡，占全球死亡人數71%。中華電信針對中高齡員工的健康需求，量身打造一系列健康管理措施，幫助員工在工作與生活之間找到平衡，保持良好的身心健康狀態。

一名在中華電信工作超過30年的61歲員工蔡大哥長期患有高血壓，在健康管理師持續關懷下，利用「職場健康管理生理量測系統」進行血壓自主管理；經過三年努力，成功將健康風險等級從A級降至B級，體重減輕8公斤，成為公司健康管理計劃的成功案例。

中華電信指出，透過「知、食、動、輔」四大構面，全面提供員工健康資源，包括定期健康檢查、職場健康講座、運動推廣、心理輔導等，聘請專業醫師和健康管理師提供個性化健康建議、健康餐點選擇。

中華電信並舉辦各類健康促進活動、營造運動氛圍，例如利用EHS職場健康管理系統整合健走計步資訊，舉辦「智慧健康e起走」活動，鼓勵同仁在日常生活積極實踐健康步行。

延伸智慧醫療概念，中華電信研發的「SynDr. 遠距醫療視訊平台」，已在診所、地區醫院、醫學中心等醫療機構上線，協助各級醫療院擴展醫療服務，提供「視訊看診」服務，讓診療服務不再受限於位置地域，提供高齡保健社區照護。

中華電信將繼續發揮科技創新力量，除致力提升員工健康水準，更將影響力延伸至社區，實現醫療平權新時代。

中華電信 健康管理 職場

延伸閱讀

Pixel 9系列手機大尺寸受歡迎 兩大電信提0元機方案

「每天運動1.5小時」糖尿病患血糖反而不穩 醫揭1迷思要改

中華電信衛星布局再下一城 攜手SES達多軌群星里程碑

中華電信宣布與SES合作 拿下中軌衛星服務獨家代理契約

相關新聞

AI浪潮效應 台科技十巨頭財富飆至500億美元

彭博資訊報導，台灣的「矽盾」不僅已成為國安屏障，也讓台積電創辦人張忠謀、鴻海創辦人郭台銘、廣達董事長林百里等台灣AI相關...

夏普轉型 堺工廠全面停產 日境內電視面板生產成為歷史

鴻海轉投資的夏普（Sharp）旗下生產電視大型液晶面板的大阪堺工廠（SDP）8月21日全面停產，這代表日本境內生產電視液...

日本首座十代面板廠 堺工廠不敵價格戰

日本堺工廠（SDP）是全球第一座十代面板廠，2009年4月成立，一舉躍居夏普主要的面板供應廠。2010年全盛時期，營業額...

中華電研發APP 打造健康職場

中華電信已獲得幸福企業榮譽，對於同仁的照顧，好還要追求更好。中華電信表示，因應員工高齡化、全台日漸嚴重慢性病議題，積極打...

國科會推智慧大南方計畫 五年砸360億元

打造台灣成為人工智慧之島，國科會昨（22）日宣布「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，未來五年投入超過360億元預算，吸...

智慧經營／廖震益 鞏固核心能力 做大做強

天二科技從事電阻製造逾30年，今年累計前七月營收為歷年同期次高，而這樣的一個老牌廠營運能有如此佳績，關鍵人物就是在七年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。