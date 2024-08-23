中華電研發APP 打造健康職場

中華電信（2412）已獲得幸福企業榮譽，對於同仁的照顧，好還要追求更好。中華電信表示，因應員工高齡化、全台日漸嚴重慢性病議題，積極打造健康職場，特別創新研發「EHS職場健康管理系統」和「健康雲APP」，運用創新科技工具，讓員工能夠隨時監測自身健康數據，如血壓、血糖等，並將數據上傳至健康管理系統，供醫師進行遠端分析與治療參考。

根據數據顯示，中華電信員工在血壓、三酸甘油脂、血糖等健康檢查項目的異常率，皆低於國健署國人平均異常率，顯示公司長期投入員工健康管理有卓越成效。

根據世界衛生組織（WHO）數據，每年約4,100萬人因慢性病死亡，占全球死亡人數71%。中華電信針對中高齡員工的健康需求，量身打造一系列健康管理措施，幫助員工在工作與生活之間找到平衡，保持良好的身心健康狀態。

一名在中華電信工作超過30年的61歲員工蔡大哥長期患有高血壓，在健康管理師持續關懷下，利用「職場健康管理生理量測系統」進行血壓自主管理；經過三年努力，成功將健康風險等級從A級降至B級，體重減輕8公斤，成為公司健康管理計劃的成功案例。

中華電信指出，透過「知、食、動、輔」四大構面，全面提供員工健康資源，包括定期健康檢查、職場健康講座、運動推廣、心理輔導等，聘請專業醫師和健康管理師提供個性化健康建議、健康餐點選擇。

中華電信並舉辦各類健康促進活動、營造運動氛圍，例如利用EHS職場健康管理系統整合健走計步資訊，舉辦「智慧健康e起走」活動，鼓勵同仁在日常生活積極實踐健康步行。

延伸智慧醫療概念，中華電信研發的「SynDr. 遠距醫療視訊平台」，已在診所、地區醫院、醫學中心等醫療機構上線，協助各級醫療院擴展醫療服務，提供「視訊看診」服務，讓診療服務不再受限於位置地域，提供高齡保健社區照護。

中華電信將繼續發揮科技創新力量，除致力提升員工健康水準，更將影響力延伸至社區，實現醫療平權新時代。