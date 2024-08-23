日本首座十代面板廠 堺工廠不敵價格戰

日本堺工廠（SDP）是全球第一座十代面板廠，2009年4月成立，一舉躍居夏普主要的面板供應廠。2010年全盛時期，營業額達2,400億日圓，營業利益259億日圓，但受到中國大陸面板廠獲政府補貼大舉擴產，以及殺價搶市的影響，很快就陷入虧損，一直呈現虧多賺少局面，最終難逃結束面板生產命運。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，堺工廠產能一個月約7萬片玻璃基板，若以電視面板計算，年產500萬至600萬片。產品組合方面，生產的電視面板尺寸為42吋、60吋及70吋，並非10.5代線生產的主流尺寸43吋、65吋及75吋。謝勤益分析，堺工廠的產能對整體電視面板市場影響不大，但是對心理層面的影響很大。由於大陸面板廠已處於寡占以及擁有價格主導權的地位，可透過減產讓面板價格持平；也可採取劇烈手段讓產能稼動率下降，促成價格反彈，因此大陸面板廠可掌握主要產能及主流尺寸。少了一家日本堺工廠面板廠，大陸面板的市占率又再提升，更加鞏固其話語權，也讓大陸以外的面板廠更無話語權。

近年來台系面板雙虎友達（2409）和群創持續轉型，均不再以銷售純面板為營業主力。以今年第2季為例，有國際運動賽事拉動，對大型電視的需求增加，群創的電視面板占營收貢獻為40%，友達則是調降至20%比重，顯示雙虎透過拉升高毛利產品線、降低電視面板出貨量。