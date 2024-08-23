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夏普轉型 堺工廠全面停產 日境內電視面板生產成為歷史
鴻海（2317）轉投資的夏普（Sharp）旗下生產電視大型液晶面板的大阪堺工廠（SDP）8月21日全面停產，這代表日本境內生產電視液晶面板走入歷史，也開啟夏普轉型走向人工智慧（AI）資料中心的新時代。
日媒報導，夏普堺工廠是日本國內唯一僅存的電視液晶面板生產據點，然而日本的電視面板生產不敵中國大陸與南韓等企業價格競爭。隨著堺工廠停產，日本境內的電視面板生產也全數告終。
夏普停產電視面板，但仍會繼續販售薄型電視。堺工廠今年6月起縮小面板生產規模。堺工廠將轉型為AI資料中心，夏普正就此與日本電信業者軟銀（SoftBank）協商。軟銀計劃取得堺工廠約六成的土地、面板工廠、電源及冷卻設備等，規劃2025年啟動資料中心。
另外，日本系統委託研發商Datasection宣布，已和夏普、KDDI、美超微簽訂基本協議，要將夏普SDP打造成亞洲最大規模AI資料中心，將搭載輝達最先進GPU「GB200 NVL72」，目標早期讓該AI資料中心進行運轉。
除軟銀與KDD，日本雲端服務供應商（CSP）巨擘暨輝達戰略合作夥伴櫻花網路株式會社（SAKURA Inernet）的AI資料中心，也傳出要進駐夏普的堺工廠，可以看出SDP已成為炙手可熱的AI資料中心，夏普全面轉型，協助鴻海集團鞏固AI伺服器的領先地位。
對夏普或鴻海來說，轉型做AI資料中心，可以擺脫面板工廠長期虧損的陰霾，並搭上快速成長的AI列車。夏普2009年創立SDP，投資金額約4.3億日圓，當時是全球第一座十代面板廠。由於夏普業績惡化，2016年鴻夏戀歷經波折之後修成正果，鴻海集團（包括創辦人郭台銘個人資金）以3,888億日圓收購夏普66%股權。
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