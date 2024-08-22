國泰投顧指「AI發展四階段」 基建產業受惠
人工智慧（AI）發展方興未艾，受惠族群持續擴大。法人認為，AI帶動電力需求上升，且美國聯準會（Fed）即將開啟降息循環，將有利於對利率敏感的基礎建設公司。
AI邁入新紀元，國泰投顧認為，AI將有四個發展階段。首先由半導體晶片及設備公司開篇，半導體公司最受惠。第二階段將由基礎設施接棒，受惠族群擴大到雲端服務供應商、數據中心、不動產投資信託（REITs）、硬體及設備公司、網路安全軟體公司、公用事業等。
到AI的第三個發展階段，是將AI融入產品以提高營收，此時軟體股將受惠。到了第四個階段，則是AI有助於提升生產力，因而嘉惠勞力密集產業。
國泰投顧指出，因應AI發展，科技大廠加速建置數據中心進行AI運算，推升用電量。摩根大通預估，從2023年底到2028年，數據中心電力需求將在五年內增加約一倍。
首源全球基建基金投資團隊看好電力相關族群，持股中有32.5%為電力公共事業類股，加上多元公共事業類股，共逾40%與電力供應有關。基金的其他基建資產還包括再生能源、無線電發射塔及數據中心REITs、收費公路、機場服務、客貨運鐵路、能源貯存及運輸、中游能源等。
首源全球基建基金投資團隊認為，投資人布局全球上市基建資產，可以涉獵各項基本服務的投資。這些基本服務具備結構性增長優勢，通常為特許壟斷事業，定價能力強大、進入門檻較高、透過合約或監管保護而具有穩定可預測的現金流。
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