智慧經營／廖震益 鞏固核心能力 做大做強

天二科技從事電阻製造逾30年，今年累計前七月營收為歷年同期次高，而這樣的一個老牌廠營運能有如此佳績，關鍵人物就是在七年前加入該公司的現任公司董事長廖震益，他果斷、明確的策略，使得天二科技發展出屬於自己的利基型產品之路。

拉高產品進入門檻

說起廖震益，他曾創辦出國內晶片電阻前四大廠旺詮，在2017年被併入奇力新後，廖震益受天二前董座楊新智的邀請，盼他能帶領公司團隊，引領出新的氣象。

天二原本的主力市場在大尺寸的厚膜電阻，但此領域難以和國巨、華新科等大廠抗衡，因此廖震益大刀闊斧，在2018年時推動天二與金屬板電阻廠致強科技合併換股，取得相關產能，並將資本支出重心轉向了製造難度最高的薄膜電阻，全力往利基市場邁進。

廖震益決定讓天二往薄膜電阻、金屬板電阻這兩項利基產品轉型並啟動募資，在2018年正式就任天二董事長之際，就將天二的資本額提高到6.4億元，另一方面，找來曾待過工研院、光頡科技前總經理魏石龍擔任天二科技副執行長，雙方攜手協助開發薄膜電阻的產線。

之所以布局薄膜電阻、金屬板電阻，廖震益曾說，相比於用量大的厚膜電阻，該兩項產品有著更高的製造門檻、更利基的市場，像是車用電子、5G通訊等領域，由此可見廖震益對被動元件產業具備豐富的經驗和前瞻性的眼光。

在新冠肺炎疫情前，還在調整體質的天二科技，遇上被動元件大缺貨潮，可說是機運、也是幸運，在那段時間，廖震益讓客戶驗證薄膜電阻、金屬板電阻，後來還切入國內品牌電腦廠、台灣充電樁大廠，也打進美國的手機與筆電品牌，再加上中國大陸電動車龍頭比亞迪等，都讓天二跨入新的里程碑。

針對天二當前的開發計畫，廖震益強調，新商品將朝向5G、自動化控制、車用及智能家電應用等為目標，除了提升產品精密度以及廣度之外，目前也進行相關研發提案流程，進而擴展至更多產業應用層面。

擴展產業應用層面

關於主力產品薄膜電阻，廖震益分析，相對於厚膜電阻，薄膜電阻具備多項製程優勢，惟該產品唯一較厚膜電阻弱的特性就是耐突波能力，因為薄膜電阻內的線路較窄，所以一旦有不正常之突波，則電阻被燒壞的比率較厚膜電阻高，就另一層面觀之，不正常的突波本來就具危險性，所以薄膜電阻反而擁有更高的安全係數。

廖震益憑藉在被動元件領域多年經歷，掌舵天二發展出三大核心能力，如厚膜、薄膜及金屬板等產品，藉由三種製程產品特性的互補，強大公司產品的深度及廣度，提供客戶全方位的產品解決方案（Total Solution）。提及最夯的人工智慧，廖震益說，天二早已著墨，已陸續出貨AI伺服器等關鍵零組件，力拚今年的AI銷售比重能到5%以上，且每年呈現穩定增長的態勢。