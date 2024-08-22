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AMD發布企業責任報告 推動永續、合作與包容性

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD發布企業責任報告 ，強調推動永續、合作與包容性。 （路透）
AMD發布企業責任報告 ，強調推動永續、合作與包容性。 （路透）

超微AMD）今日發表年度企業責任（CR）報告。AMD強調專注投入在通過ESG重大性議題評估（Materiality Assessments）以及對業務和社會影響深遠的議題，包括環境永續、數位影響力、多元、歸屬感、包容性以及供應鏈責任。

AMD企業責任總監Justin Murrill表示，AMD正經歷運算產業的重大轉折點，相較以往，AMD更需要將其價值觀付諸行動，並將努力聚焦在世界面臨的最重大挑戰，包括應對氣候變遷與能源需求、推動科學與醫學的進展以及尊重人權。

去年ESG的亮點。其中在推動環境永續部分，透過以效能和能源效率為中心的全方位晶片設計方法，AMD為端對端人工智慧（AI）基礎架構提供廣泛的運算引擎。

AMD強調該公司創新推出的小晶片（chiplet）架構，成功解決產品使用以及製造過程中的永續性挑戰。例如，AMD在2023年透過減少晶圓製造、降低2.8倍的年度營運二氧化碳當量（CO2e）足跡與減少4.9倍的年度營運用水量，在生產第4代AMD EPYC CPU時，使用多達12個獨立運算的chiplet取代單一晶片，以避免約13.2萬公噸的CO2e排放。

AMD亦持續朝目標邁進，自2020年至2025年實現用於高效能運算（HPC）和AI訓練的處理器和加速器提升30倍能源效率的目標，在最新的Green500排行榜中，前50名最具能源效率的超級電腦有超過半數採用AMD解決方案。

隨著AI成為主要的工作負載，AMD解決方案正在協助資料中心營運商推動其基礎架構現代化，解決空間與能源方面的挑戰。例如，一部第4代EPYC™伺服器可取代5部舊款伺服器，進而減少70%的機架空間並降低65%的能源消耗。

另外，在營運過程中，AMD也強調自2020年以來已減少24.5%的碳排放。2023年，AMD使用的能源中有40%來自可再生能源，比2020年高出18%。

在供應鏈方面，AMD的晶圓代工夥伴自2022年至2023年將循環水（recycled water）的使用量增加34%，藉此減少晶圓製造的總用水量。

AMD也加速推動科學研究與科學、科技、工程以及數學（STEM）教育。AMD表示，自2020年以來，超過150所大學、研究機構以及非營利組織透過AMD AI與HPC基金（AMD AI and HPC Fund）和STEM計畫獲得AMD技術捐助，藉由科學研究與教育造福約6,100萬人。

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