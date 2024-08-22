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大陸品牌遭中華電軟封殺？vivo指和實際狀況不同：電信銷售一直很穩定

中央社／ 台北22日電
中華電信先前傳出對中國品牌手機祭「三不政策」軟封殺，vivo台灣總經理陳怡婷今天表示，與vivo實際接觸狀況不同，中國手機品牌合計市占率逾30%，電信商必須為績效負責，而vivo在電信的銷售量「一直都很穩定」。路透資料照
中華電信先前傳出對中國品牌手機祭「三不政策」軟封殺，vivo台灣總經理陳怡婷今天表示，與vivo實際接觸狀況不同，中國手機品牌合計市占率逾30%，電信商必須為績效負責，而vivo在電信的銷售量「一直都很穩定」。路透資料照

中華電信先前傳出對中國品牌手機祭「三不政策」軟封殺，vivo台灣總經理陳怡婷今天表示，與vivo實際接觸狀況不同，中國手機品牌合計市占率逾30%，電信商必須為績效負責，而vivo在電信的銷售量「一直都很穩定」。

研調機構TrendForce調查顯示，相機規格有感升級對消費者而言是主要換機誘因之一，並預估2024年全球智慧型手機相機鏡頭出貨量年增3.8%，約42.2億顆。瞄準攝影規格提升，vivo今天宣布攜手蔡司，推出首款前後皆搭載蔡司光學鏡頭的V40人像旗艦手機。

陳怡婷受訪時表示，2024年vivo在台灣市場的銷售量預估可年成長25%，為達此目標，V40系列必須比上一代成長3成，整體而言，vivo的賽道已聚焦中高階手機市場。

vivo觀察，2024年截至目前，對比2023年同期，台灣手機市場銷量大約成長1到2%左右，但營業額已成長6到8%，銷量已經從前5年的下跌趨勢回穩，銷售額則受惠單價明顯上升而成長。

媒體先前報導，中華電信低調調整手機銷售策略，對中國品牌手機祭出「不加碼補貼、不主動推廣、不再列入銷售績效指標（KPI）」的「三不政策」，並接洽Google Pixel 9系列機種開賣填補空缺。

對此，陳怡婷表示，這個傳聞與vivo實際接觸的狀況不一樣。她認為，不論是哪一個電信商的專業經理人，都必須為績效負責，當中國手機品牌如vivo、OPPO、小米等，在台灣市場的占比加起來可能已超過30%，「電信商不太會去做一些其他的動作」。而vivo在中華電信的銷售量「一直都很穩定、而且蠻好的」；vivo在電信商的銷售量占比約6成，這個數字也是穩定持平。

她強調，政策和經濟實際面相違背時，市場還是會以經濟面為重。

此外，中華電信今天也派代表出席vivo記者會，陳怡婷表示，「他們非常支持我們的產品，最終還是會選擇好的產品力的商品，去做加碼的銷售」。

vivo 中華電信 光學鏡頭 高階手機

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