臻鼎與台光電戰略合作 深化材料研發及智慧製造發展

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日和CCL 材料供應商台光電（2383）在深圳鵬鼎時代大廈簽署了戰略合作協定，雙方將建立全面戰略性合 作夥伴關係，推動終端客戶開發、 PCB 材料研發、智慧化和綠色化發展。

依據說明，首波將以雙方在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並開展技術交流與經驗分享，共同推動行業技術進步。

台光集團董事長董定宇表示，臻鼎作為全球 PCB 企業龍頭，此次台光與臻鼎的合作升級，雙方將持續加強合作、利用優勢互補，共同服務 PCB 生態圈夥伴，推動全球 PCB 產業的創新與永續發展。台光期許透過此次合作，不斷提升在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的能力，加強在載板市場的合作，持續增加在各類伺服器、高階網 通使用的低損耗材料、 HDI、及新能源汽車等的全球市占率。

臻鼎集團董事長沈慶芳表示，展望未來，雙方將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略；定期與分享其所屬行業的前端產品資訊、行業發展資訊及提供產品技術支援；發揮各自優勢，在產品及服務中進行強強聯合合作推廣， 攜手提升市場影響力，共同致力於在市場中樹立良好的品牌形象。