快訊

福建宣布即日起受理赴馬祖旅遊申請 觀光署回應了

獨／「考慮3天決定迎接挑戰」 賈永婕親曝接任台北101董事長原因

財政部證實了！台北101董事長由她出任 賈永婕曬美照：迎接新挑戰

臻鼎與台光電戰略合作 深化材料研發及智慧製造發展

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳（右）和台光集團董事長董定宇。圖／公司提供
臻鼎董事長沈慶芳（右）和台光集團董事長董定宇。圖／公司提供

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日和CCL 材料供應商台光電（2383）在深圳鵬鼎時代大廈簽署了戰略合作協定，雙方將建立全面戰略性合 作夥伴關係，推動終端客戶開發、 PCB 材料研發、智慧化和綠色化發展。

依據說明，首波將以雙方在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並開展技術交流與經驗分享，共同推動行業技術進步。

台光集團董事長董定宇表示，臻鼎作為全球 PCB 企業龍頭，此次台光與臻鼎的合作升級，雙方將持續加強合作、利用優勢互補，共同服務 PCB 生態圈夥伴，推動全球 PCB 產業的創新與永續發展。台光期許透過此次合作，不斷提升在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的能力，加強在載板市場的合作，持續增加在各類伺服器、高階網 通使用的低損耗材料、 HDI、及新能源汽車等的全球市占率。

臻鼎集團董事長沈慶芳表示，展望未來，雙方將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略；定期與分享其所屬行業的前端產品資訊、行業發展資訊及提供產品技術支援；發揮各自優勢，在產品及服務中進行強強聯合合作推廣， 攜手提升市場影響力，共同致力於在市場中樹立良好的品牌形象。

PCB 伺服器 台光電 臻鼎 董事長

延伸閱讀

華碩智慧物料管理 領航產業躍進

東台法說會／切入AI伺服器設備製造 看好半導體應用成長

手術進針AI算路徑 國科會創新館開幕5大專案計畫吸睛

欣興、臻鼎 選逾150天

相關新聞

獨／PTT驚傳遭駭客入侵！國際駭客聲稱取得資料庫紀錄 鄉民個資目前暫未流出

PTT驚傳遭駭客入侵，國際駭客在駭客論壇上PO出一篇文章，表示自己已經駭進PTT，並拿到批踢踢（PTT）資料庫紀錄，資料...

調研機構曝Q2全球晶圓代工市占 台積電62%排第一、中芯國際第三

調研機構Counterpoint發布報告稱，今年第2季，台積電以62％的市占率排名全球晶片代工行業第1；三星的市占為13...

華碩子公司翔碩前進德法！循環經濟盟友新增PChome

華碩（2357）集團子公司翔碩科技是3C整新機通路品牌，在台灣專營二手筆電及手機回收及銷售，8月起除台灣，進一步與歐洲華...

NCC表態沒有調解意願 台灣大：予以尊重 但仍繼續行政救濟

台灣大哥大合併台灣之星後，未依規定在今年6月30日繳回超額頻寬，NCC（國家通訊傳播委員會）先後對台灣大開罰960萬元。...

AMD確定落腳沙崙 吳誠文認了與這計畫有關

昨經濟部證實AMD將於台南、高雄均設置研發據點，其中台南選在沙崙，國科會主委吳誠文坦言，這與「慧科技大南方產業生態系」結...

開展倒數！巨擘齊聚SEMICON Taiwan 跨界共創半導體黃金十年

全球最具影響力的國際半導體盛會 SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展開展倒數計時，將於9月4 日至6日南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。