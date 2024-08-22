華碩旗下翔碩與網家擴大筆電回收 同步啟動歐洲舊換新

華碩（2357）集團旗下翔碩科技22日宣布與網家（8044）旗下PChome 24h購物合作「筆電舊換金」活動，致力降低電子垃圾，達成綠色循環經濟。消費者先通過回收估價網頁進行線上功能評估和初步估價，再聯繫翔碩科技到府取件，並由工程師進行專業評估與最後的回收價值確認後，即可獲得等值的PChome禮券。

華碩電腦客服總部協理兼翔碩科技總經理徐澤民表示：「翔碩科技致力提供多樣與高品質的二手回收方案。我們很高興能持續與全球夥伴合作，推出多元的筆記型電腦產品回收服務，並期許在減碳與綠色循環趨勢下，扮演產業領頭羊，為減少電子垃圾盡一份心力。」

翔碩科技為鼓勵消費者響應環保回收，最新與PChome舉辦的「筆電舊換金」活動中，除了全品牌筆電皆可參加外，於10月31日前回收完成，可再享額外5%的禮券加碼。針對華碩品牌筆電更可額外享有「華碩保證回購」方案的高估價優惠。此外，於9月1日至11月30日憑PChome舊換金電子禮券購買ASUS指定AI筆電，再送2,000 P幣 ，讓消費者享多重好康。

翔碩科技自本月起，攜手歐洲華碩團隊，在德、法等國家導入消費者筆電舊換新計畫（ASUS Trade-in Program）。消費者只需要在當地華碩官方線上商城，購買指定機型，即可參加舊機回收的現金加碼優惠活動。翔碩科技將台灣的豐富回收經驗延伸至全球，為更多消費者提供便利的選擇。