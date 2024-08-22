圓展捐贈60台平板電腦充電同步車 協助臺中市教育局推動數位教育
為推動數位教育和支援設施升級，圓展（3669）日前捐贈60台AVer C30u+平板電腦充電同步車予臺中市教育局，未來預計分發給臺中市各級學校使用，助力中市打造資源共享的數位學習環境。
C30u+平板電腦充電同步車是學校教室空間有限時的最佳解決方案。擁有30組獨立的USB Type-C插槽，一機一燈號，可貯存、充電和同步資料到30台 iPad®、Android、Windows®或Chromebook平板電腦。並以安全為第一考量，機身配置雙風扇，幫助充電時有效散熱。有了C30u+做最佳後衛，充分滿足行動教學的機動性。
圓展表示，公司自成立以來，秉持服務人群的理念，並積極實踐ESG企業社會責任。此次捐贈行動不僅是公司履行社會責任的具體實踐，也體現圓展對教育發展的深刻關注。
為進一步滿足現代教育需求，圓展推出一系列創新產品，涵蓋未來教室解決方案，包括市占率第一的實物（投）攝影機、遠距混合教學用自動追蹤攝影機、自主設計研發的平板筆電充電同步車，及整合喇叭、無線麥克風的音訊串流系統等。透過這些創新技術與高品質設備，圓展致力於為教育機構打造最先進的學習環境，推動科技輔助學習的實現。
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