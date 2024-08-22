調研機構曝Q2全球晶圓代工市占 台積電62%排第一、中芯國際第三
調研機構Counterpoint發布報告稱，今年第2季，台積電以62％的市占率排名全球晶片代工行業第1；三星的市占為13%，排名第2；中芯國際和台灣聯電均以6%的市占率並列第3，格羅方德的市占為5%，華虹的市占為2%。
全球晶圓代工行業營收因人工智慧需求增長而增長。根據Counterpoint Research的「晶圓代工季度追蹤」報告，2024年第2季全球晶圓代工行業收入與上季相比增長約9%，與上年相比增長23%，主要得益於強勁的AI需求。
值得注意的是，大陸的晶圓代工和半導體市場復甦速度快於全球同行。Counterpoint稱，中芯國際和華虹等大陸晶圓代工廠商公布了強勁的季度業績和積極的指引，因為大陸的無晶圓廠客戶更早進入庫存調整階段，比全球同行更早觸底。
Counterpoint還強調，儘管非AI半導體，例如用於汽車和工業應用的半導體的需求復甦較慢，但觀察到某些應用，例如物聯網和消費電子產品存在一些緊急訂單。
Counterpoint Research分析師Adam Chang表示，2024年第2季，全球代工行業表現出韌性，大部分增長主要由強勁的AI需求和智慧手機庫存補充推動。整個半導體行業的需求復甦進展不均衡。
Adam Chang指出，雖然AI半導體等前沿應用正在經歷強勁增長，但傳統半導體的復甦速度較慢。由於早期的庫存調整和當地無晶圓廠客戶增加補貨，中國大陸代工廠的反彈速度更快。相比之下，非中國大陸代工廠的復甦則更為緩慢。」
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