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華碩子公司翔碩前進德法！循環經濟盟友新增PChome

經濟日報／ 王郁倫／台北即時報導
翔碩從華碩旗下售後維修部門成立團隊獨立運作，回收二手機整新修繕後再出售，現在也提供企業租賃機服務。王郁倫攝影
翔碩從華碩旗下售後維修部門成立團隊獨立運作，回收二手機整新修繕後再出售，現在也提供企業租賃機服務。王郁倫攝影

華碩（2357）集團子公司翔碩科技是3C整新機通路品牌，在台灣專營二手筆電及手機回收及銷售，8月起除台灣，進一步與歐洲華碩團隊合作，在德、法推出消費者筆電舊換新計畫（ASUS Trade-in Program），成為業務出海的第一步，同時台灣跟燦坤（2430）合作後，加碼宣布與PChome24購物通路合作。

台灣一年有600萬手機及百萬台筆電市場，但不用的3C回收率相對各國偏低，為使資源再利用，友善環境，翔碩成立後以回收二手筆電、手機再銷售為核心業務，利用華碩集團累積的維修能量，提供再販售整新機保固的商業模式，為二手電子產品開創第二生命。

目前翔碩在台灣透過翔碩門市、華碩皇家俱樂部門市進行二手機回購，為擴大回收通路，今年4月又宣布與家電通路商燦坤合作，8月再宣布與電商網路家庭合作，透過陸海空合作方式鼓勵消費者拿出家裡沉睡的二手機。

而在台灣擴張通路同時，翔碩也宣布在歐洲啟動服務，第一步是先在德國與法國展開回收，只要消費者在華碩官方電商購買指定筆電，就有資格把舊筆電賣回，華碩透過DHL等物流回收筆電後估價發放現金，華碩電商另會加碼購物金。

二手整新機生意雖然環保永續，但最大挑戰是，貨源不穩定，必須透過提供廣泛通路，以及獎勵機制鼓勵消費者把手中3C賣回，為此翔碩也跟台灣最大3C電商「PChome24購物」合作，消費者在網站上估價後，翔碩即會派物流取件回總部估價，待消費者確認賣出，消費者在14個工作天就會收到PChome電子禮券，可以用於購買電商任何商品，且活動期間估價金額會加碼5％。

各國都意識到電子垃圾的議題，歐洲對環保要求最高，目前除要求手機統一用Type C連接埠，減少電源線垃圾，電池法也要求3C品牌商必須保證回收一定比率廢電池，同時倡議維修權，期望電子產品製造商能提供容易維修且零件好拆裝的設計，讓電子產品不再是用完就丟的命運，此舉也有助於減少碳排與每年增加的3,500萬噸廢棄物。

翔碩總經理徐澤民。記者蘇健忠／攝影
翔碩總經理徐澤民。記者蘇健忠／攝影

PChome 消費 筆電 華碩 電商

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