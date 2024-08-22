Pixel 9系列手機大尺寸受歡迎 兩大電信提0元機方案

Google旗艦手機 Pixel 9系列今天正式開賣，中華電信（2412）、台灣大（3045）也提出資費與優惠方案，並預定在9月4日開賣「最薄摺疊手機」Pixel 9 Pro Fold 。

Google Pixel 9 128G/256G、Pixel 9 Pro XL 256G/512G、Pixel 9 Pro Fold 256G/512G不同容量版本；螢幕尺寸分為Google Pixel 9 是6.3吋、Pixel 9 Pro XL 是6.8吋、Pixel 9 Pro Fold 外螢幕6.3吋，內螢幕為8吋。Pixel 9 Pro系列之Pixel 9 Pro 機型，預計今年底前於台灣上市。

中華電信首度加入銷售Pixel手機行列。公布Google Pixel 9 (128G)配精采5G月繳1399元(48個月租期)，最低0元可入手AI新機。中華電信統計，預購狀況佳，且以陶瓷米色Pixel 9 Pro XL，占預購量七成；Pixel 9 Pro Fold以曜石黑(512G)為最多人預購、占比達五成五，消費者明顯偏好大螢幕機型。

台灣大哥大表示，開放預購後Google Pixel 9 Pro XL 預購占五成，為最熱門機款。22日起正式開賣Pixel 9、Pixel 9 Pro XL，申辦台灣大月租1,399元5G專案，有機會0元帶走Google Pixel 9；申辦台灣大月租1,599元指定專案，也可千元帶走Pixel 9 Pro XL，VIP用戶續約購機最高折5,000元，舊換新加碼最高折3,000元，搭配指定專案，更享MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務、HBO GO、Disney+、YouTube Premium等6大影音娛樂優惠，結合AI 、軟體、硬體，為消費者創造更多可能。

根據台灣大哥大數據統計，自8月14日開放預購至21日，Google Pixel 9 Pro XL 預購佔五成，為最熱門機款，容量以256G最多占九成；首次引進台灣的摺疊機Pixel 9 Pro Fold也表現亮眼，以容量256G的陶瓷米為最多人預購、占比七成。申辦專案購買Google Pixel系列用戶以月租1,399元以上專案占9成最多，隨著Google Pixel 9 Pro系列開賣，將帶動台灣大ARPU持續成長。