安提國際推出邊緣AI推論MegaEdge系列新品 AIP-KQ67

邊緣AI解決方案提供商安提國際（Aetina）今日推出全新DeviceEdge系列生力軍產品－AIB-MR1A-A1 AI推論平台。這款採用ARM架構、搭載AI加速卡的強悍平台，整合Rockchip RK3588 高能源效率ARM處理器及M.2 2280 AI加速卡的擴展性，可驅動高達32組實時或預錄視訊串流，無論是機場、展覽館、百貨商場或大型場域安全監控，都能以其出色的成本效益、彈性與效能，加速推動各行各業的先進AI智能應用。

有別於x86架構處理器，ARM架構處理器擁有較低功耗與更低的總體擁有成本 (TCO)，已廣泛運用於移動裝置和戶外邊緣運算設備中，隨著邊緣運算與生成式AI需求高漲，對運算能力需求不斷攀升，然而，ARM 處理器內建新AI 芯片(NPU) 與提升運算效能的更迭速度，往往趕不上終端用戶需求，開發人員需求更靈活彈性與多元的AI 方案與系統規格，能兼具部署彈性、效能與成本效益。

安提國際資深產品經理陳錦生表示，安提長期深耕於邊緣AI領域，擁有豐富的產業經驗，深入了解客戶需求與行業痛點，結合自身卓越的整合能力，提供有別於傳統x86架構的工業級AI解決方案與客製化服務，開啟邊緣運算多元應用的可能性。