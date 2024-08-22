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開展倒數！巨擘齊聚SEMICON Taiwan 跨界共創半導體黃金十年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEIMICON Taiwan2024國際半導體展9月重磅登場，預計將有超過 200 位來自全球高科技與半導體領域的產業領袖與會。圖／聯合報系資料照片
SEIMICON Taiwan2024國際半導體展9月重磅登場，預計將有超過 200 位來自全球高科技與半導體領域的產業領袖與會。圖／聯合報系資料照片

全球最具影響力的國際半導體盛會 SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展開展倒數計時，將於9月4 日至6日南港展覽館一、二館登場。預計將有超過 200 位來自全球高科技與半導體領域的產業領袖與會，此次 SEMICON Taiwan 匯聚歷來最強產業陣容，透過揭示完整的供應鏈進程，全球目光將因半導體再次聚焦台灣。

本屆 SEMICON Taiwan 2024 大師論壇將以「Breaking the Limits, Powering Infinite Possibilities」為主題匯聚九位產業巨擘：台積電、日月光、美商應材、谷歌、三星電子、SK海力士（SK hynix）、微軟、比利時微電子（imec）、美滿科技（Marvell），其中多位大師為首次來台參與大師論壇，創下歷年之最。演講主題涵蓋製造、封測、記憶體晶片設計四大關鍵領域，深入探討在 AI 潮流下，半導體如何作為驅動全球技術創新的核心力量。而掌握半導體先進技術與產能，將是實現此波 AI 晶片加速運算的關鍵與下一個十年發展的核心優勢。

生成式 AI 需求爆發，高頻寬記憶體（HBM）等高階記憶體產品供不應求。全球記憶體龍頭 ― 三星電子 與高頻寬記憶體（HBM）一哥 ― SK 海力士今年也將於大師論壇同場發表 AI 時代下高階記憶體的關鍵走向，預計將帶動一場技術革命的新高潮。

值得關注的是，隨著 AI 與半導體晶片技術的高度整合，記憶體與軟體等相關產業正強勢進軍半導體領域，例如軟硬體巨頭Microsoft和Google今年也將在在大師論壇上同場亮相，展現出跨界進軍硬體產業的不可逆趨勢。

此外，AI 資料中心對晶片的龐大需求，已引領應材、美滿科技等設備與特殊應用IC（ASIC）領域的代表性企業，以及歐洲最強大半導體研究前瞻機構 ― imec 現身大師論壇。跨界巨頭齊聚對談，顯示產業焦點已從傳統半導體硬體大廠，轉向更具多元性和高度整合性的論述，進一步提升台灣半導體及 SEMICON Taiwan 的全面影響力。

AI 半導體 晶片 記憶體

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