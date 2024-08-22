超額頻寬繳還無共識…NCC明示無調解意願 台灣大也將持續行政救濟

國家通訊傳播委員會（NCC）與台灣大哥大（3045）針對超額頻寬繳還方式無共識，雙方經過幾次調解後，NCC昨日明確表示沒有調解意願，台灣大哥大今天表示尊重主管機關決議，並將繼續進行後續司法行政救濟程序，為股東與用戶爭取最大權益。

台灣大去年3月17日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷NCC違法附款，以爭取合理網路整併時間。近期因為行政法院法官提出調解的建議，雙方也接受建議進行調解，但已經立刻不歡而散。台灣大提出九項方案要NCC盡快選一項，但NCC昨日表示，台灣大按期繳回超額頻寬不是做不到，補償方案並沒有合理且有效補償，看不出來有調解誠意，還要四位委員都出席調解，NCC委員會認為已無續行調解之必要，後續持續進入法律程序。

台灣大針對NCC提出的評論今天進行說明，首先表示申請展延繳回頻譜期限已積極壓縮到今年9月15日，卻仍遭NCC刻意扭曲誤解，台灣大只能表達遺憾。

另外，台灣大希望於9月15日前NCC暫時不對台灣大為不利處分（包括命改正處分、怠金、罰鍰…等），也被NCC批評。台灣大指出，8月19日提出第五次調解方案，並未列入怠金及罰鍰等不利處分，NCC已知悉台灣大最新調解方案的內容，並未列入怠金及罰鍰等不利處分。

有關台灣大「陳報法院，要求NCC四位委員於 8月29日親自參加調解程序」被NCC批評的最慘，台灣大則表示，因8月29日為第二次調解庭，距離預定的9月15日繳回期限僅剩半個月。台灣大哥大請求行政法院通知NCC委員會四位委員到場，以了解委員的意見，主要是希望促成調解成立。

台灣大也表示，因為整併台灣之星網路，有三個不同世代和七個不同頻率網路需要整合，整併複雜度高，整體工程浩大，若按照規定6月30日全區縮頻繳回頻譜，將衝擊超過120萬原台灣之星用戶。

NCC委員會昨日認為已無續行調解之必要，台灣大表示，NCC於6月26日開庭時稱有調解意願，8月6日第一次調解庭提出要台灣大提出補償方案，台灣大也照做但沒得到回應，現在才說不續行調解，只能說調解委員美意成空。