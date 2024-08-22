超額頻寬繳還無共識…NCC明示無調解意願 台灣大也將持續行政救濟
國家通訊傳播委員會（NCC）與台灣大哥大（3045）針對超額頻寬繳還方式無共識，雙方經過幾次調解後，NCC昨日明確表示沒有調解意願，台灣大哥大今天表示尊重主管機關決議，並將繼續進行後續司法行政救濟程序，為股東與用戶爭取最大權益。
台灣大去年3月17日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷NCC違法附款，以爭取合理網路整併時間。近期因為行政法院法官提出調解的建議，雙方也接受建議進行調解，但已經立刻不歡而散。台灣大提出九項方案要NCC盡快選一項，但NCC昨日表示，台灣大按期繳回超額頻寬不是做不到，補償方案並沒有合理且有效補償，看不出來有調解誠意，還要四位委員都出席調解，NCC委員會認為已無續行調解之必要，後續持續進入法律程序。
台灣大針對NCC提出的評論今天進行說明，首先表示申請展延繳回頻譜期限已積極壓縮到今年9月15日，卻仍遭NCC刻意扭曲誤解，台灣大只能表達遺憾。
另外，台灣大希望於9月15日前NCC暫時不對台灣大為不利處分（包括命改正處分、怠金、罰鍰…等），也被NCC批評。台灣大指出，8月19日提出第五次調解方案，並未列入怠金及罰鍰等不利處分，NCC已知悉台灣大最新調解方案的內容，並未列入怠金及罰鍰等不利處分。
有關台灣大「陳報法院，要求NCC四位委員於 8月29日親自參加調解程序」被NCC批評的最慘，台灣大則表示，因8月29日為第二次調解庭，距離預定的9月15日繳回期限僅剩半個月。台灣大哥大請求行政法院通知NCC委員會四位委員到場，以了解委員的意見，主要是希望促成調解成立。
台灣大也表示，因為整併台灣之星網路，有三個不同世代和七個不同頻率網路需要整合，整併複雜度高，整體工程浩大，若按照規定6月30日全區縮頻繳回頻譜，將衝擊超過120萬原台灣之星用戶。
NCC委員會昨日認為已無續行調解之必要，台灣大表示，NCC於6月26日開庭時稱有調解意願，8月6日第一次調解庭提出要台灣大提出補償方案，台灣大也照做但沒得到回應，現在才說不續行調解，只能說調解委員美意成空。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言