Moxa工業乙太網交換器 獲全球首張TSN組件認證

工業通訊及網路設備領導商四零四科技（Moxa）宣布一項突破性成就，旗下 TSN-G5000 系列工業級乙太網路交換器，獲得全球第一個由 Avnu Alliance 頒發的 TSN 組件認證，並在台北國際自動化工業大展展出利用該系列Moxa TSN 交換器，建構高頻寬且兼容的統合網路架構，協助產業打造兼具互通性、確定性和可靠性的端對端通訊架構，突破僅能使用專屬系統的限制，以實現關鍵工業應用所需的時效性網路（TSN）。

Avnu Alliance 總裁 Dave Cavalcanti 表示：「此認證計畫是業界第一個針對 TSN 功能進行認證的計畫，可作為業界驗證 TSN 設備符合性和跨廠商互通性的平台。Moxa 深耕工業乙太網路與連結領域，擁有深厚的專業知識和豐富經驗，並積極參與全球 TSN 標準化專案，是此認證計畫能取得關鍵進展的重要推手，讓業者能透過 TSN，在垂直市場的各種工業應用中，實現具確定性和可靠性的端對端網路通訊」。

Avnu Alliance作為致力於將確定性功能整合入開放式標準網路的產業組織，其組件認證計畫將重點放在核心 TSN 標準，包括時序和同步（802.1AS），以及排程流量（802.1Qbv）的增強功能。來自不同領域的製造商現在可驗證其設備是否符合核心 TSN 標準，以便提升互通性，並且更容易地與其他系統整合。

憑藉其專業知識，Moxa 彌合了標準乙太網路和工業應用之間的落差，不僅提供測試產品以支援Avnu組件認證計畫，同時還提供完整的網路設備如乙太網路交換器的測試案例，助力推動該計畫發展。Moxa 參與全球多個 TSN 專案，例如工業自動化 IEC/IEEE 60802 TSN Profile 和 IEEE 802.1 TSN Task Group，對於將 IEEE SA 802.1 TSN 標準轉化為測試規格，發揮了關鍵作用。Moxa 的貢獻有助於確保這些設備級 TSN 技術，能夠廣為全球不同市場所採用。

Moxa TSN 乙太網路交換器採用經 Avnu 認證的組件，現已成功部署於全球各地。這些乙太網路交換器具有輕巧的設計和簡單易用的操作介面，可支援各式各樣的應用，例如工廠自動化、大量客製化、水力發電廠和 CNC 車床等應用。

並且為了應對 EtherCAT 高速通訊對日益複雜的網路架構的要求， Moxa也於台北國際自動化工業大展中展示如何將EtherCAT Junction 模組加入部署，讓現有的協議如EtherCAT也能連接到基於標準乙太網路而打造的開放式網路架構—TSN中，和TSN乙太網路交換器TSN-G5000 系列一同助力實現更高效的智慧製造生產運作目標，透過彈性的網路架構，以及高精準度與時效性的通訊技術，加速推進各個產業的數位轉型。

透過 TSN 設備認證計畫以及全球TSN生態系夥伴合作與產業部署經驗，Moxa 將持續致力於推動 TSN 技術發展與更多工業應用落地，樹立新的產業標竿並推動創新，以滿足不斷改變的工業自動化需求。