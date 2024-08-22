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攜手蔡司！vivo推V40人像旗艦手機 前後皆搭載蔡司光學鏡頭

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

vivo 22日宣布攜手蔡司，發表首款前後皆搭載蔡司光學鏡頭的V40人像旗艦手機，並首度推出WATCH 3智慧手表，一舉搶攻暑假智慧手機、智慧手表商機。

根據研調機構TrendForce調查顯示，相機規格有感升級仍為對消費者而言最主要換機誘因之一，並預估2024年全球智慧型手機相機鏡頭出貨量年增3.8%，約42.2億顆。vivo表示，此次推出的V40除了前後皆搭載蔡司光學鏡頭，也承襲V系列獨有的柔光環，搭載新一代攝影棚級變焦柔光人像，隨遠近日夜自動切換焦段，創造立體3D打光效果。

其中AI柔光人像採用人像3D補光演算法，針對人臉陰影區域進行精準補光，讓人臉立體更有神韻。在網紅店家或社群打卡熱點拍攝人像時，常遇到背景過多路人干擾的窘境，V40系列中內建AI消除功能，只要標記照片裡不需要的人像或物件，即可AI智慧移除並自動生成填補。

vivo表示，vivo WATCH 3 搭載vivo自研Blue OS作業系統，充電一次即可持續使用兩周，AI監測技術利用紅外線感應進行低光源睡眠偵測，帶來更全面的睡眠管理。

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