泓德能源更換全新視覺識別 品牌標誌融合字母H與電力符號

泓德能源（6873）推出全新視覺識別設計，品牌標誌以象徵智慧、科技的藍色與代表永續、綠能的綠色，架構成立體的字母H（HDRE），同時形成電力的符號，藉此詮釋泓德能源專注於電力相關領域的發展，目標成為國際智慧電力公司。

不同色塊的組合象徵串聯，代表泓德能源透過智慧綠電系統調節電力並共享能量，透過「智慧綠能、隨手可得」創造「家家光充儲、戶戶碳中和」的願景。

泓德能源自2016年創立至今，從光電案場的開發出發，經歷三次轉型，以推動智慧電力服務，朝向國際智慧電力公司邁進。2024年，泓德能源進軍國際市場，目前已於日本、澳洲設立分公司並有具體商務進展，9月底改列一般板上市。董事長謝源一表示，公司一心想打造一個國際智慧電力公司的品牌，加上集團的業務範圍涵蓋一般消費者，一個可以容易理解並記憶，且兼具現代感與國際化的標誌至關重要。

此外，泓德能源也於今年推出自有品牌TITAN，涵蓋範圍包含智慧綠能管理平台、表前與表後相關儲能與充電樁設備，以及充電專用站。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源位於花蓮的E-dReg併網型儲能案場，已於6月下旬上線參與日前輔助服務市場，該案場使用自有品牌的表前儲能櫃以及EMS能源管理系統，上線至今得標率100%，系統往返轉換效率大於90%。