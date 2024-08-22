工研院發表AI測乳牛BMI 1秒鐘判斷該增重或減肥有助穩定乳源
工研院今天發表以農工科技開發的「乳牛3D體態辨識系統」，整合智慧感測器與AI人工智慧技術，能精準快速掌握乳牛胖瘦度分級，如同幫人類量測身體質量指數（BMI），酪農可依乳牛體態，及時調整出最佳飼育配方與策略，提高照顧效率，讓乳牛更健壯，穩定國產乳源。
畜試所指出，乳牛「體態評分」是判斷乳牛健康的重要指標，特別是在乳牛轉換期的體型胖瘦，會影響泌乳早期的酮症發生率及泌乳高峰期的乳量。傳統方式是目測巡檢，採人工紀錄經驗，不僅耗時多工，也難以聚焦體態異常的牛隻，無法即時提供牛隻健康照護及治療。
工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，乳牛3D體態辨識系統結合專家經驗與AI分析，針對乳牛體態、體型進行辨識，建立數位化的國內乳牛體型資料庫，能減少牛隻的花色和牛體清潔度的影像干擾，不但取代耗時耗力的人工量測，牧場管理者可根據3D影像辨識結果，精準判讀乳牛的胖瘦度分級，作為未來國內乳牛大數據統計分析資料庫的一環。
朱俊勳以飼養300多頭乳牛，平均日產量約5噸鮮乳的台南柳營桂芳牧場為例，過去每天要安排1至2人巡場檢查牛隻健康狀態，每人需1.5小時，導入技術後利用RFID（無線射頻辨識）感測器，能清楚判定每頭牛隻身分，牛隻只要走進擠乳通道，一秒就完成每日體態健康檢測，省下來的人力更可專注在牛隻營養補給與照顧，讓牛隻產乳狀況更好。
工研院表示，規畫的「2035技術策略與藍圖」聚焦「智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會」四大應用領域研發方向，透過發展人工智慧與資安、半導體晶片、5G通訊、智慧感測等「智慧化致能技術」，支持四大應用領域發展出相關應用需求、展現創新系統及應用服務價值，厚植產業競爭力。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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