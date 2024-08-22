華碩智慧物料管理 領航產業躍進
PC品牌大廠華碩（2357）智慧物聯網 (ASUS IoT) 今年以「AIoT x 智慧製造—AI領航產業躍進」為題，大秀智慧工廠、智慧製造與智慧城市等三大領域解決方案，更於會中首度發表智慧物料管理系統，其不僅結合自主移動機器人(AMR)，並已成功應用於瑞傳科技工廠，可有效減少40%人力，達到99%以上的任務準確率。
現場另展出與州巧科技聯合打造的機械手臂，不僅配備光學檢測iSensor，亦內建AISVision人工智慧視覺軟體工具包，雙系統判斷機制將能大幅增加檢測精確性、自動化流程效率、模組化設計彈性，以及降低進入門檻，全方位助攻產業轉型升級。
華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，「華碩憑藉卓越的AI技術，實現少量多樣的靈活生產線、設備聯網的數據化分析管理，還有注重環安衛與能源的永續生產力，除能提升製造效率和品質，亦可減少成本、庫存；此外，華碩也運用相關技術導入智慧城市中的充電樁及人流分析，並持續攜手合作夥伴，共同促進產業躍進，接軌國際！」
其他展品包括：智慧排程派工系統(SODA)、板彎翹檢測設備、SMD元件進料檢測、DIP製程智慧瑕疵檢測設備、5G AR眼鏡遠端協作、轉動設備振動預知保養方案AISPHM / AISSENS、AI智慧安防AIEHS、訊號異常分析AISDetecter等，均充分彰顯出華碩在智慧物聯網領域的頂尖AI技術和創新能力，日後也將更積極且致力推動智慧製造發展，構築健全生態系。
當中，AISSENS初次亮相的無線感應器，能監控轉動設備振動，因應多樣化需求、場域干擾及變頻電機的複雜性；而智慧排程派工系統的rule-based功能，則具備多目標、多權重的最佳化AI演算能力，可根據製造現場人、機、料、法的臨時變動與產出現況，立即修改調度方案，讓客戶針對不同的關鍵績效指標(KPI)，量身訂製恰到好處的完美計畫。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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