廣運揮軍AI資料中心統包業務 智慧倉儲年底利用率8成
廣運機械（6125）跨足半導體自動化產業，執行長謝明凱表示，無人搬運車（AMR）、天車（OHT）已經打入半導體後段製程客戶，下半年營運將持續成長，水冷散熱業務則發揮過去自動化設備系統整合能力，提供資料中心客戶工程建置規劃統包服務「我們有機會變大統包」，第4季度群豐欣業物流中心利用率也將奔8成。
「去年是我們半導體元年，陸續今年已有一些訂單慢慢升溫起來，包括無人搬運車（AMR）、天車（OHT）已經陸續掌握訂單，所以廣運算是正式跨入半導體。」謝明凱指出，半導體客戶以後段製程為主，客戶為了降低人力成本並提高運作效率，對自動化設備投資持續積極，未來也期望從台灣市場跨出海爭取海外業績。
廣運是台灣大型自動化設備製造廠，主要在倉儲自動系統、物流中心、整廠自動化、工業4.0都有很高市占，近年新成立AI熱傳事業及半導體事業，業務已開始有成績。謝明凱指出，資料中心機房的水冷散熱業務，相對同業專注水冷零組件供應，廣運切入點會發揮自動化系統整合起家本領，轉化應用在機房業務上，提供建築整體規劃，從機電、消防、供水、消防到監控整合建置。
「客戶會在意如何裝備伺服器設備，我們可以根據現場及專業知識提供整合，這已經是工程業務。」謝明凱解釋，水冷業同業都在整合關鍵零件，但廣運除此之外還要能做工程，「賣產品跟工程統包那是兩件事」他表示有信心2025年就會多個實績。
看好物流轉運商機，2023年廣運子公司群豐欣業在高雄台糖成功物流園區成立大型智慧物流倉儲服務，謝明凱表示，初期成立是看好防疫商機，現在疫後營運也正常化，正在爭取新客戶進駐，上半年相對平平，下半年倉儲量能將會明顯放大，在醫療客戶進駐下，智慧倉儲利用率會從現在5成提高至年底8成。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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