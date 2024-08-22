研華AIoT全程冷鏈方案 助力智慧食安與企業永續

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）於8月21日至24日參加2024台北國際物流暨物聯網展/冷鏈科技展，攜手台灣冷鏈協會和產業夥伴一同展出三大產業熱門關鍵焦點: AIoT環境感測與全程冷鏈方案、智慧零售及WISE-iEMS智慧能源管理解決方案。8月21日同步舉辦「全程冷鏈 守護食安」論壇，現場結合產官學界專家及冷鏈物流產業生態圈夥伴的技術能量，提供行業前瞻且多元的解決方案與服務，持續推動食品安全永續發展。

研華服務物聯網事業群資深協理林威佐指出，隨著企業對食品品質與安全的重視度提高，此場「全程冷鏈 守護食安」論壇聚焦於智慧食安及相關議題，邀集東海大學食品系、HACCP專家、振泰檢驗等產官學界專家，從產業趨勢、食品安全政策、法規及檢驗層面深入探討目前食品安全政策面臨的多元挑戰。研華也偕同王品集團與嶄立科技，分享如何快速部署AIoT環境感測與全程冷鏈方案，有效協助行業提升食品安全與企業永續品牌價值。

研華聚焦AIoT + Edge Computing邊緣運算商機，本次參展特別與產業上下游夥伴共同合作，包含結合北宸科技與研華TREK強固型車載平臺，實現智慧運輸車隊管理，滿足車隊業者優化路徑及降低成本的期待; 欣技資訊搭配研華AIM工業平板，實現免手持智能掃描方案，能完全解放雙手、大幅提升物流工作效率。

研華深耕物流與車隊管理行業已超過二十年，並持續與冷鏈協會及產業夥伴共同推廣行銷全球，本次展覽偕同產業夥伴聚焦三大主題方案：一、環境感測與冷鏈解決方案: 多樣化LEO環境感測器與管理平臺能有效偵測環境或冷藏冷凍櫃溫濕度、空氣品質、冷鏈車與冷庫門是否確實關閉以避免失溫。結合AIM可攜式工業型平板及多樣化應用周邊，可快速提供企業主與現場巡檢人員即時異常警示，確保食品安全。

二、智慧零售方案: 研華以自助服務機、一體式觸控機、AI人臉辨識及巡檢方案，串聯門店到後端物流，提供一站式零售餐飲門店軟體與硬體整合方案，協助解決零售餐飲業嚴峻的缺工問題、有效提升營運效率。

三、WISE-IoT iEMS 智慧能源管理解決方案: 研華結合生成式AI技術，強化企業碳管理、能源管理與關鍵設備能效管理的能力。協助大型企業在建置常溫物流與冷鏈倉儲時符合ESG標準，實現低碳化、智慧化永續轉型發展目標。