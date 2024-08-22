快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

業界掀AI焦慮 台灣大朱曉幸：4大企客需求最蓬勃

中央社／ 台北22日電

AI焦慮」成為企業共同話題，台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，物聯網、AI應用、能源管理、資安這4大區塊的需求非常龐大，「新的應用領域營收翻倍都沒有問題」。

台灣大哥大主導的「古蹟創新應用科技服務」計畫今天舉行成果發表會，台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸受訪時表示，自從輝達執行長黃仁勳來台後，要如何在企業導入AI的「AI焦慮」成為現在企業的共同課題。

而哪些AI相關應用最受青睞，她坦言，「目前這個時期大家還在摸索，企業也都還在思考要AI幫忙做什麼，明顯感受到很多需求」，比較確切、扎實的AI應用需求來自智慧客服體系、公司知識管理系統等。

她觀察到，目前物聯網、AI應用、能源管理、資安這4大區塊的企業客戶需求非常龐大；台灣大物聯網去年與今年用戶比較已成長55%，整體物聯網營收提升60%，車聯網營收則年增80%，且是在業務沒有大力推的情況下，「需求就不斷跑進來」。

而隨著淨零趨勢浪潮來襲，能源管理、資安解決方案的需求也非常強勁。

朱曉幸表示，電信業經營企客市場，放眼整個產業就是新台幣5000億元、6000億元的大餅，國內電信三雄的優勢還是在基礎建設，但這部分的收入因為較為穩定成熟，預估今年會是年增5%的成長幅度，而新的應用領域營收翻倍都沒有問題。

她也舉例，就像NFC技術10年前都還在鋪路，現在行動支付已經遍地開花，看好許多技術都正在堆積內容和應用，未來都會爆發，「消費者和企業端應用要開花，都是必須有一段路要走，沒有捷徑，最快方式就是經過市場的驗證和批評」。

📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
AI 台灣大哥大 物聯網

延伸閱讀

FANUC於台北國際自動化展 展出歷年最大規模機器人

台灣大拓5G AIoT生態系 用戶及營收年增五至六成

小嫻昔賣雞翅「1隻40元」遭嫌貴落淚 網紅cheap：別怪大家不去墾丁

英業達憑「秘密武器」攬北美4大CSP六成出貨 下季發威

相關新聞

台積電擴產瓶頸解除 明後年 CoWoS 產能將大幅提升

台積電（2330）在2025-2026年的擴產計劃中，成功克服關鍵瓶頸，將顯著提升CoWoS產能。法人分析，除設備交期外...

工研院發表AI測乳牛BMI 1秒鐘判斷該增重或減肥有助穩定乳源

工研院今天發表以農工科技開發的「乳牛3D體態辨識系統」，整合智慧感測器與AI人工智慧技術，能精準快速掌握乳牛胖瘦度分級，...

華碩智慧物料管理 領航產業躍進

PC品牌大廠華碩（2357）智慧物聯網 (ASUS IoT) 今年以「AIoT x 智慧製造—AI領航產業躍進」為題，大...

廣運揮軍AI資料中心統包業務 智慧倉儲年底利用率8成

廣運機械（6125）跨足半導體自動化產業，執行長謝明凱表示，無人搬運車（AMR）、天車（OHT）已經打入半導體後段製程客...

研華AIoT全程冷鏈方案 助力智慧食安與企業永續

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）於8月21日至24日參加2024台北國際物流暨物聯網展/冷鏈科技展，攜手台灣冷鏈協...

惠譽信評：AI 蓬勃發展為台灣近期帶來強勁的成長前景

惠譽信評亞太區主權評等主管Thomas Rookmaaker 表示，台灣近期成長前景強勁，主因全球人工智慧（AI）蓬勃發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。