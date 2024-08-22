業界掀AI焦慮 台灣大朱曉幸：4大企客需求最蓬勃
「AI焦慮」成為企業共同話題，台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，物聯網、AI應用、能源管理、資安這4大區塊的需求非常龐大，「新的應用領域營收翻倍都沒有問題」。
台灣大哥大主導的「古蹟創新應用科技服務」計畫今天舉行成果發表會，台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸受訪時表示，自從輝達執行長黃仁勳來台後，要如何在企業導入AI的「AI焦慮」成為現在企業的共同課題。
而哪些AI相關應用最受青睞，她坦言，「目前這個時期大家還在摸索，企業也都還在思考要AI幫忙做什麼，明顯感受到很多需求」，比較確切、扎實的AI應用需求來自智慧客服體系、公司知識管理系統等。
她觀察到，目前物聯網、AI應用、能源管理、資安這4大區塊的企業客戶需求非常龐大；台灣大物聯網去年與今年用戶比較已成長55%，整體物聯網營收提升60%，車聯網營收則年增80%，且是在業務沒有大力推的情況下，「需求就不斷跑進來」。
而隨著淨零趨勢浪潮來襲，能源管理、資安解決方案的需求也非常強勁。
朱曉幸表示，電信業經營企客市場，放眼整個產業就是新台幣5000億元、6000億元的大餅，國內電信三雄的優勢還是在基礎建設，但這部分的收入因為較為穩定成熟，預估今年會是年增5%的成長幅度，而新的應用領域營收翻倍都沒有問題。
她也舉例，就像NFC技術10年前都還在鋪路，現在行動支付已經遍地開花，看好許多技術都正在堆積內容和應用，未來都會爆發，「消費者和企業端應用要開花，都是必須有一段路要走，沒有捷徑，最快方式就是經過市場的驗證和批評」。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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