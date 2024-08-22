龔明鑫月底帶團訪歐 尋半導體台廠落地契機

為協助台灣半導體供應鏈業者尋找商機，行政院秘書長龔明鑫今天表示，月底將與跨部會組團赴歐洲，期盼協助台灣業者打入歐洲半導體發展，助其建置體系。

台積電德國德勒斯登（Dresden）半導體晶圓廠日前舉行動土典禮，盼能搶進車用成熟製程商機。除了台積電外，政府也正協助台灣其他半導體供應鏈業者尋找歐洲商機。經濟日報報導，龔明鑫將帶隊前往捷克等歐洲國家，協助台灣業者落地歐洲，龔明鑫今天出席政院會後記者會時證實此事。

他說，2021年時他首次帶團訪問中東歐，隨後啟動了台灣跟中東歐國家的產業合作、科技合作以及人才交流的機制性計畫，去年也進行第二次，今年則是第三次，已經是既有機制。

龔明鑫表示，8月底預計攜手國發會、國科會、經濟部跨部會參加，主要重點是關注半導體供應鏈，因為歐洲幾個國家的半導體發展，正需要很好的供應鏈體系建置，對台灣廠商來講是很好的發展機會，因此想看看是否可以落地。

龔明鑫說，至於計畫詳細內容，未來將在適當時間對外說明。