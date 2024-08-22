台北國際自動化工業大展 中科8廠商展示AI解決方案

台北國際自動化工業大展熱鬧登場，中科管理局以「AI製造賦能 啟動永續新動能」為題，邀園區廠商展示及介紹多種應用於生產、製造及服務業的AI解決方案，將生產效率、速度、靈活性落實於彈性生產，實現智能機械與智慧製造，引領工業自動化邁向新高度。

管理局副局長施文芳到現場參觀時說，中科館有8家廠商參展，產品從高精度加工機床、先進的測量和檢測設備，到最新的自動化生產技術，包括智慧機器人、機器手臂、工業物聯網到智慧工廠系統等，透過這些尖端技術將有效提升企業的生產效率和競爭力，為製造業提供更加靈活和高效的解決方案。

中部地區為臺灣精密機械產業聚集最豐沛的區域，中科展區匯集園區智慧製造、精密機械領域之亮點廠商與新創團隊的研發製造量能，中科廠商台灣易格斯公司展出智能機械手臂、維夫拉克公司展出最新的應用展示智慧機器人等，這些技術將引領工業自動化邁向新高度，讓許多觀展者駐足觀賞並吸引專業買家及投資人目光。

其中，維夫拉克公司為智慧收送機器人製造商，具備多項先進功能，包括無人陪同自行搭乘電梯、自主導航至精準位置，未來將擴展至AI智慧住宅和AI智慧廠辦等領域。德商台灣易格斯為高性能運動塑膠產品製造商，產品包括拖鏈、耐彎曲電線電纜、自潤軸承、免上油線性滑軌、螺桿技術、機器人和智慧感測器等。還有永鉅精密、皓準科技、華凌光電、極印快速成型公司、優肯科技、德盟儀器等。

施文芳說，精密機械作為製造業的核心技術，始終在提升產品品質和生產效率方面發揮著關鍵作用，智慧機械則是將AI技術和精密機械相結合的成果，這些設備能夠自主學習、決策並執行複雜的生產任務，提高了生產線的自動化程度。