松山文創園區數位轉型 加速AI科技應用

緯創數技上午攜手台灣大哥大及微軟等合作夥伴，在國家發展委員會與亞洲—矽谷的共同指導下，成功將5G專網通訊網路結合多項AI應用，打造松山文創古蹟園區，成為全台首座室內外5G專網與AI應用服務整合的智慧古蹟園區。會中展示多項5G與AI應用服務，包括「AI智慧數據全戰情管理平台」、「5G移動式多功能服務機器人」、「5G即時偵測園區管理BodyCam」、「松鴨桑AR園區即時導航」「智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務」、「加值能源管理服務」及「5G 360°全景暨多視角直播」。這些應用為遊客提供全新的AI科技體驗，同時加速文創產業的智慧化發展。 緯創數技上午攜手台灣大哥大及微軟等合作夥伴，在國家發展委員會與亞洲-矽谷的共同指導下，成功將5G專網通訊網路結合多項AI應用，打造松山文創古蹟園區，成為全台首座室內外5G 專網與AI應用服務𤨣合的智慧古蹟園區，機器人松鴨桑為大家導覽。記者曾吉松／攝影 緯創數技上午攜手台灣大哥大及微軟等合作夥伴，在國家發展委員會與亞洲-矽谷的共同指導下，成功將5G 專網通訊網路結合多項AI應用，打造松山文創古蹟園區，成為全台首座室內外5G 專網與 AI應用服務𤨣合的智慧古蹟園區。會中緯創數技董事長黃柏漙出席。記者曾吉松／攝影