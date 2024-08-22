台積電擴產瓶頸解除 明後年 CoWoS 產能將大幅提升
台積電（2330）在2025-2026年的擴產計劃中，成功克服關鍵瓶頸，將顯著提升CoWoS產能。法人分析，除設備交期外，土地和廠房空間的緊缺曾是擴產的一大限制，然台積電近期取得突破，將持續加速產能擴展，以滿足全球對高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）需求增長。
法人指出，目前台積電的CoWoS產能擴充主要集中在竹南的先進封裝廠AP6，並計劃於2024年第4季將台中的AP5廠加入產能行列。此外，位於嘉義的AP7廠第一期工程預計於2026年完工，並於2027年底至2028年投產。
台積電近期收購群創（3481）的5.5代廠，將進一步加速CoWoS產能擴充，應對輝達（NVIDIA）等主要客戶的強勁需求。群創廠的加入將每月最多貢獻30仟片的CoWoS產能。
另外，台積電已將2025年底的CoWoS產能預測從先前的60-62仟片/月上調至70仟片/月，將使台積電2025年的營收預測增加0.3%，並在2026年進一步提升1.0-1.3%。值得注意的是，新增產能將主要用於生產CoW-S產品，以應對NVIDIA B200A生產時程提前的需求。
展望後市，法人推測，隨著台積電瓶頸的解除，其擴產計劃可能會對非台積電的CoWoS供應商產生排擠效應。日月光（3711）作為台積電的主要oS合作夥伴，原預計在2025年下半年建立每月10仟片的CoW產能。然而，由於台積電已解決CoWoS瓶頸問題，外包CoW的可能性將降低。
此外，其他供應商缺乏CoWoS-L的生產能力，且CoWoS-S的良率較低，台積電的訂單滿足率提高，可能會進一步排擠其他廠商從NVIDIA獲得的訂單。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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