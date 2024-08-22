快訊

藍打珊不打柯想一石三鳥？橘老友嘆黃珊珊成人肉盾牌

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

東京昨暴雨地鐵淹水…日籍網紅盛讚台北捷運「1設計防災」 網：有納莉教訓

台積電擴產瓶頸解除 明後年 CoWoS 產能將大幅提升

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

台積電（2330）在2025-2026年的擴產計劃中，成功克服關鍵瓶頸，將顯著提升CoWoS產能。法人分析，除設備交期外，土地和廠房空間的緊缺曾是擴產的一大限制，然台積電近期取得突破，將持續加速產能擴展，以滿足全球對高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）需求增長。

法人指出，目前台積電的CoWoS產能擴充主要集中在竹南的先進封裝廠AP6，並計劃於2024年第4季將台中的AP5廠加入產能行列。此外，位於嘉義的AP7廠第一期工程預計於2026年完工，並於2027年底至2028年投產。

台積電近期收購群創（3481）的5.5代廠，將進一步加速CoWoS產能擴充，應對輝達（NVIDIA）等主要客戶的強勁需求。群創廠的加入將每月最多貢獻30仟片的CoWoS產能。

另外，台積電已將2025年底的CoWoS產能預測從先前的60-62仟片/月上調至70仟片/月，將使台積電2025年的營收預測增加0.3%，並在2026年進一步提升1.0-1.3%。值得注意的是，新增產能將主要用於生產CoW-S產品，以應對NVIDIA B200A生產時程提前的需求。

展望後市，法人推測，隨著台積電瓶頸的解除，其擴產計劃可能會對非台積電的CoWoS供應商產生排擠效應。日月光（3711）作為台積電的主要oS合作夥伴，原預計在2025年下半年建立每月10仟片的CoW產能。然而，由於台積電已解決CoWoS瓶頸問題，外包CoW的可能性將降低。

此外，其他供應商缺乏CoWoS-L的生產能力，且CoWoS-S的良率較低，台積電的訂單滿足率提高，可能會進一步排擠其他廠商從NVIDIA獲得的訂單。

📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
CoWoS 台積電

延伸閱讀

黃鐙輝賣光台積電改買ETF0050 親吐「關鍵內幕」

美銀看權王 擁三利多

台積電供應鏈帶頭！半導體台灣隊訪歐 打造產業新生態系

德勒斯登市長：台積電美國廠不好的經驗 在這不會發生

相關新聞

台積電擴產瓶頸解除 明後年 CoWoS 產能將大幅提升

台積電（2330）在2025-2026年的擴產計劃中，成功克服關鍵瓶頸，將顯著提升CoWoS產能。法人分析，除設備交期外...

台北國際自動化工業大展 中科8廠商展示AI解決方案

台北國際自動化工業大展熱鬧登場，中科管理局以「AI製造賦能 啟動永續新動能」為題，邀園區廠商展示及介紹多種應用於生產、製...

緯創助力 首座「室內外5G專網AI應用」場域 松菸登場

代工大廠緯創（3231）旗下緯創數技22日攜手台灣大哥大及微軟等合作夥伴，在松山文創古蹟園區打造「5G專網通訊網路結合多...

AI機器人大軍初登場 業者：機器狗、仿生人再等兩年

2024年台灣機器人與智慧自動化展TAIROS登場，業者大秀新技術，包括遠距設定、AI視覺瑕疵檢測或安全防撞功能大進步，...

半導體風雲／台灣擁半導體優勢 美台國防產業合作有望？

美國史丹福大學「胡佛研究中心」（Hoover Institution）去年出版了一本與台灣半導體產業關係密切的報告，內容將美、中、台半導體關係稱為「矽三角」，當中除了明確建議，「建立一個由美國主持的產業和政府工作小組，以克服美台國防產業在台灣共同生產和共同發展的障礙」，也推演出透過半導體產業，如何深化美台合作，克服發展障礙的解決方案，這與賴清德總統去年競選總統時，提出「五大信賴產業」相呼應。美台未來在國防產業合作生產上，如何在複雜的地緣政治環境中握住商機？台灣又有能力，成為「經濟日不落國」，趁勢發展美台國防產業嗎？

台北國際冷鏈科技展 大金空調提供一站式專業解決方案

2024台北國際冷鏈科技展即日起至8月24日於台北南港展覽館二館盛大展開，大金（展區編號R1002）整合集團資源，近年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。