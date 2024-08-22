AI 機器人大軍初登場 業者：機器狗、仿生人再等兩年

2024年台灣機器人與智慧自動化展TAIROS登場，業者大秀新技術，包括遠距設定、AI視覺瑕疵檢測或安全防撞功能大進步，但生成式AI帶動的語音指令應用仍有侷限，以推薦、夾取等基本功為主，業者直言：AI語音及關節等關鍵零件仍待完善，預估還要兩年發展，AI及機器狗等應用才會更成熟。

AI視覺檢測曲面難不倒，3D視覺提高安全性

生成式AI在工廠自動化及機器人應用剛起步，台廠以進階AMR（自主移動搬運機器人）及機器手臂在TAIROS展中展示功力，新漢（8234）董事長林茂昌即表示，現在機器手臂年市場規模60萬台，相信在開放標準及AI應用協助下，未來人形機器人或機器狗問世，2040年有機會上看數千萬台。

新漢也跟正崴（2392）合作開發AI機器視覺機器人，可做曲面產品瑕疵檢測，從遊戲機搖桿、充電樁到高爾夫球頭都能檢查品管。

新漢表示，新漢打造CAD to Motion產品，不需寫程式，廠商只要拿出產品CAD檔，AI視覺機器人就能透過手臂轉動及產品轉動方式，立刻建模執行檢測，正崴除集團內用每年數百支，未來也將跟新漢合作對外販售該解決方案，另跟諧波減速機廠盟英科技合作打造機器人供應鏈，人形機器人也在跟國外談合作。

3D鏡頭視覺，台廠：可以與陸廠PK了!

機器人安全功能也大躍進，過去機器手臂必須在柵欄內工作，避免誤傷廠區人員或者是架設光閘，但所費不貲，新漢也展示3D鏡頭安全AI機器人，透過兩到三個鏡頭監控安全區，就能讓機器人不傷人工作，

新漢也展出第二代AMR，透過全新主機板設計及馬達控制，搭載耐能NPU，在視覺上相對第一代用一兩顆以上光達，改用鏡頭偵測，不僅零組件自製率從3成提高至7成，讓一台AMR成本省3～4成，「一顆光達要7～8萬元！」新漢智能總經理林弘洲表示，用鏡頭取代光達搭配VSLAM視覺定位，「這樣我們就能跟中國大陸廠商PK了。」

AI是輔助！工研院秀GPT40機器人能聽語音

經濟機械研發中心與工研院在經濟部產業技術司主題館展出多個AI機器人應用，包括雙手協作機器人以AI制訂組裝順序，並以AR擴增實境裝置能跨廠牌管理不同機器手臂，遠距進行教導，取代現階段仍須工程師到工廠現場設定或抓取手臂指導工作路徑。

工研院現場也展示以GPT40打造的生成式AI人機互動機器人，透過大語言模型，可以聽取口語指令抓取或推薦適當商品，或聽取指令搬運物料。業者指出，生成式AI目前對工廠機器人仍是輔助性角色，在企業給的資料範圍內執行任務。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，AI機器人市場預期到2028年會達443億美元，相當於千億台幣商機。

新漢用LIAMA3打造企業戰情室

而生成式AI在智慧工廠的導入現況為何？新漢智能副總阮北山指出，客戶第一個反應是：資料數據可否不要出門？其次關心可否驗證無幻覺。現在後者已經可以驗證，AI則可應用在互動式機器人，過去協作機器人必須預先寫好程式，但未來可以用語言指揮機器人手臂打造no code環境。

「語音現在還不是機器人手臂殺手級應用，現階段是語音好了，機器人也有了，但兩者一起搭配還沒有很多案例。」阮北山表示，此次會展以機器人能完成複雜任務，並且不必在柵欄（網子）內工作也不會傷害人，警戒區有人就能降速或停止，但機器狗或語音溝通則還在起步。

新漢打造GPT企業戰情室，公司表示，開源LLM模型放在雲端或地端都行，但透過實戰經驗後發現，工廠生成式AI模型最大挑戰不是整理資料提供，而是如何讓AI回答的有料，則必須進一步提供工廠數位雙生的數據模型，讓LLM理解數據資料背後的結構意義，否則原生LLM的回答天馬行空，而「數據模型」在未來可以跨多個LLM模型再利用。

現在初步企業戰情室會先運用工廠數據資料，但公司認為，把基礎建設好，未來也可以納入財務或人資資料，AI就能服務更多範疇。

新漢目前用的是LlAMA3 80億參數版本，主要是軟體大小適合放置在地端，一開始發現AI回答問題亂七八糟，故又花幾個月讓LLM聽得懂問題，關鍵在於改變輸入的資料模型，舉例來說，給LLM一個EXCEL檔案，但LLM看不懂數據的意思，但透過數據中台加上工廠數位分身的模型給LLM後，AI就能理解某個數據是代表某產線，就能正確回答。