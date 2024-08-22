研華攻全程冷鏈商機 布局智慧食安

美國史丹福大學「胡佛研究中心」（Hoover Institution）去年出版了一本與台灣半導體產業關係密切的報告，內容將美、中、台半導體關係稱為「矽三角」，當中除了明確建議，「建立一個由美國主持的產業和政府工作小組，以克服美台國防產業在台灣共同生產和共同發展的障礙」，也推演出透過半導體產業，如何深化美台合作，克服發展障礙的解決方案，這與賴清德總統去年競選總統時，提出「五大信賴產業」相呼應。美台未來在國防產業合作生產上，如何在複雜的地緣政治環境中握住商機？台灣又有能力，成為「經濟日不落國」，趁勢發展美台國防產業嗎？

2024-08-22 10:00