技嘉最大股東劉明雄逝世 個性好學低調、員工誇「好老闆」

技嘉（2376）集團創辦人暨副董事長劉明雄於8月21日辭世，享壽64歲，這位創辦人的所屬家族不僅是技嘉最大股東，劉明雄在創辦團隊中也是對企業管理及永續經營、社會公益等議題最投入的一位，但不喜出風頭的他，在技嘉營運成功後就長期隱身幕後，由專業經理人及其他創業元老現身鎂光燈下。

技嘉1987年創立時由明新工專4個同學葉培城、廖得和、劉明雄及柯聰源一起湊錢成立，當時技術需要支援，就找還在台北工專唸書的朋友馬孟明兼職幫忙，馬孟明研發力強，加上4個同學各司其職，在主機板DIY市場蓬勃發展的當年，技嘉公司成立第一年就賺錢。

不過技嘉也曾遭遇挑戰，營運第6年技嘉自有工廠就遭遇突如其來的火災，大火延燒8小時，幾乎把準備出貨的存貨燒光，價值逼近一個資本額，當時劉明雄負責內部經營管理，立刻穩住陣腳，由馬孟明負責產品與研發，柯聰源負責業務，葉培城負責對外及財務，立刻找來替代工廠，大家通力合作短時間內就重新恢復出貨。

由於劉明雄一路以來負責技嘉內部營運管理，更曾超過十年擔任營運長及總經理，好學心強的他，為追求管理知識的提升，隨後又去進修政大EMBA課程，這也讓他交友圈從科技業拓展到傳產業，不僅交友廣闊，他畢業後更是積極支持母校興學，除任政大企管教育基金會董事，更以個人及明維教育基金會身份每年持續捐款贊助政大舉辦「家族企業接班傳承論壇」，幫助產業面對接班與轉型等重要課題。

在ESG及永續等議題上，劉明雄觀念也比許多科技業先進，包括技嘉率先在自家新店總部屋頂打造綠化生態及綠建築，即便腳力不便，他仍熱心揮汗親自爬上爬下地陪同來賓參觀導覽，在支持在地小農及藝文教育活動推廣上，技嘉教育基金會多年來十分活躍，連續多年舉辦奇‧想設計大賽。

「他是好老闆！」一位技嘉同仁私下透露，劉文雄對營運管理細節掌握度高，雖然工作量大但總是帶著笑容，跟同仁之間沒有距離感，不時還會幽默地開玩笑，發出爽朗的笑聲，愛吃美食的他，也喜歡下班之餘跟親友大快朵頤，且不吝嗇分享美食情報，唯獨不愛站到媒體鎂光燈前，技嘉成立以來的大小新聞曝光，總是推葉培城或馬孟明作代表。

劉明雄在技嘉屬於低調型大當家，但家族持股水位卻是技嘉第一大，根據公布資料，技嘉第一大股東是明維國際，幕後家族就是劉家，另外也有明維投資，合計持股10%左右，由於在家族傳承方面有豐富知識，近年劉明雄也已逐年轉讓持股到家族管理的法人及子女名下，理財有道。