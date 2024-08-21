德勒斯登市長：台積電美國廠不好的經驗 在這不會發生

台積電（2330）合資廠歐洲半導體製造公司（ESMC）在德國德勒斯登設立新廠，德勒斯登市長希伯特（Dirk Hilbert）於21日接受本報專訪時表示，全歐洲三分之一的晶片都在德勒斯登生產，當地擁有諸多良好條件，預期ESMC新廠將如期完工。他還在回應媒體詢問時強調，台積電設置美國新廠所遇到的一些不好經驗，不會在德勒斯登發生。

德勒斯登是薩克森邦首府，希伯特指出，當地發展微電子相關行業領域已久，而且整個薩克森矽谷約有7萬人在半導體相關行業工作，還有上萬名工程領域研究人員，這裡在東西德統一後獲得許多資源挹注，成為具備創新、高科技的城市。

希伯特認為，台積電是很專業的廠商，不只製程技術領先，對於晶圓廠建設也很在行，這是德勒斯登可向其學習之處。而政府這邊，也會進行基礎建設協助，例如能源、水供應，以及汙水處理等，還有交通方面的電車路線延伸等。

另外，希伯特說，政府也會協調更多城市住房供應，以及國際學校擴編等。由於德勒斯登是前東德範圍，他也提到，傳統上會比前西德範圍提供更多育兒措施，幾乎有95％的小孩都會就讀幼稚園，而且還是全天候上課，不像前西德通常只有半天。同時，他與我國駐德代表謝志偉談過，還可以考慮聘請台灣師資來德勒斯登教中文。

薩克森邦政府也於答覆本報書面提問中提到，德勒斯登是全歐洲最大的微電子產業聚落，而ESMC的成立，可將當地產業群再推向新高度。政府單位也提供多面向協助，例如人才交流培育、新增半導體相關職業訓練名額等。

關於台積電美國新廠遇到的一些挑戰，希伯特認為，相關不好的經驗在這裡應不至於發生，有問題就及早因應，畢竟薩克森與德勒斯登是很大的半導體聚落，有基本產業框架在，遇到的問題應該會較少。