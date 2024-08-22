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BTC會議 林百里談智慧醫療
行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）會議將在8月26日（下周一）登場，根據BTC會議公布的最新議程指出，廣達（2382）集團創辦人暨總裁林百里將擔任首場主講人，預期將分享智慧醫療未來發展趨勢。
行政院7月召開BTC預備會議時，BTC會議召集人、國科會主委吳誠文表示，將運用AI科技，發展國產自主化關鍵系統，帶動生醫產業，今年的BTC會議將聚焦智慧創新、生醫永續、健康台灣等三大面向。
根據BTC會議已公布的議程指出，今年BTC會議的開幕式，將邀請林百里擔任首場主講人，預期他將分享智慧醫療未來發展趨勢，據了解，這是林百里繼2022年首次在BTC會議上發表演說之後，今年再度演講，顯見政府對智慧醫療發展的高度重視。接著整個會議將討論「智慧創新」、「生醫永續」及「健康台灣」三大議題，分別由全心醫藥總裁周慧泉、台灣生物醫藥製造公司執行長張幼翔、以及中研院院士楊泮池三人擔任三場議題的主講人。📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
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