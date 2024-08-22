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台積電遠赴德勒斯登設廠 我駐德代表處神助攻

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／德國德勒斯登21日電

台積電（2330）遠赴德國德勒斯登設廠，不僅當地政府大力支持，我國駐德代表處更是扮演「神助攻」角色。駐德代表謝志偉陸續了解相關業界可能出現的需求，並洽請德方設立單一窗口，協助台籍人員取得施工資格認證，同時在教育、醫療、居住等面向予以預先準備或幫助。

謝志偉20日也出席台積電德國新廠動土典禮，他表示，希望該案是個好的開始，能延續擴大台德之間的經貿往來。謝志偉指出，他已去了解後續台積電與供應鏈廠商若有台籍人員必須到德國施工，是否需要取得德國相關認證。德方的回應是，如果來人只是負責口頭解說就沒問題，但如果要在當地動手施作，還是必須先取得認證。因此他也對德方提出協助請求，希望能設立單一窗口，幫助廠商在需要時取得認證相關行政事宜。

同時，由於預期未來可能會有工程師與其家庭進駐當地，除了德勒斯登，謝志偉說，周遭鄰近城市的政府與學校單位也向他洽詢，表達同樣願意參與這場半導體設廠盛會。

對於這樁台德半導體合作計畫，謝志偉透露，上述單位想提供住房、亞洲超市、休閒觀光等服務。他也去參訪德勒斯登的國際學校，與對方討論因應需求擴大規模。另外，台灣的健保就醫很便利，但德國預約到醫生的時間相對久，所以他也提出建議可針對相關醫療需求預先準備。

另一方面，由於德勒斯登位於德國東部，與鄰國的距離並不算遠，對於台積電德國新廠落腳德勒斯登後，是否有機會與周邊地區一同建立半導體供應鏈聚落，謝志偉認為，地緣上德東與捷克、波蘭等地的往來關係都算是密切，所以可想像若出現連結也是自然而然的事。

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台積電 德國 謝志偉

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