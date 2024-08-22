德勒斯登市長專訪：台積電德廠 不會重演美國問題

台積電（2330）位於德國德勒斯登的旗下歐洲首座12吋廠20日舉行動土典禮，德勒斯登市長希伯特（Dirk Hilbert）21日接受本報專訪時表示，將全力支援台積電，讓新廠如期完工，並承諾「台積電先前在美國建廠遇到的一些不好經驗，不會在德勒斯登發生」。

台積電先前在美國建廠曾遭遇當地工會抗議、招工不順等問題，並延後量產時間。台積電之後與英飛凌、恩智浦等歐洲半導體巨頭共同宣布，合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），並選擇落腳德國德勒斯登建12吋廠，規劃月產能為4萬片，預計於今年稍晚開始興建、2027年底前量產。

隨著美國新廠遇到一些波折，使得台積電德國廠進度是否能順利推進，更引起關注。希伯特強調，全歐洲三分之一的晶片都在德勒斯登生產，當地擁有諸多良好條件，預期ESMC新廠將如期完工。

德勒斯登市長希伯特談話重點 圖／經濟日報提供

德勒斯登是薩克森邦首府，希伯特強調，當地發展微電子相關行業領域已久，而且整個薩克森矽谷約有7萬人在半導體相關行業工作，還有上萬名工程領域研究人員，這裡在東西德統一後獲得許多資源挹注，成為具備創新、高科技的城市。

希伯特認為，台積電是很專業的廠商，不只製程技術領先，對於晶圓廠建設也很在行，這是德勒斯登可以向其學習之處。而政府這邊，也會進行基礎建設協助，例如能源、水供應，以及汙水處理等，還有交通方面的電車路線延伸等。

另外，希伯特說，政府也會協調更多城市住房供應，以及國際學校擴編等。由於德勒斯登是前東德範圍，他也提到，傳統上會比前西德範圍提供更多育兒措施，幾乎有95％的小孩都會就讀幼稚園，而且還是全天候上課，不像前西德通常只有半天。同時，他與我國駐德代表謝志偉談過，還可以考慮聘請台灣師資來德勒斯登教中文。

薩克森邦政府也於答覆本報書面提問中提到，德勒斯登是全歐洲最大的微電子產業聚落，ESMC的成立，可將當地產業群再推向新高度。政府單位也提供多面向協助，例如人才交流培育、新增半導體相關職業訓練名額，擴大基礎建設如建立更多供半導體業用的供水系統、變電站等。